Актриса Наталья Щукина: «Мне было года два, и я понимала, что очень нравлюсь мужскому полу»

Наталья Щукина, заслуженная артистка Российской Федерации, в программе «Простые вопросы» с Егором Хрусталёвым.

Можете поделиться, когда наступает тот момент, когда девушка понимает, что мужчины смотрят на её формы?

Наталья Щукина, заслуженная артистка Российской Федерации:

У всех по-разному. У меня этот момент наступил года в два. Мне было года два, и я понимала, что очень нравлюсь мужскому полу. Я ещё не осознавала этого так, как я сейчас это осознаю. Но я очень хорошо помню, что у мамы был какой-то ухажёр – мама меня без папы растила, поэтому всё время какие-то. Но мне казалось, что он ходит к маме из-за меня, конечно. Потому что я ему нравлюсь.

Потом я увидела, что он с какой-то женщиной беседует и курит на балконе.

Я каталась мимо балкона на трёхколёсном велосипеде и громко хохотала, что, типа, мне всё равно. Поэтому – у всех по-разному. Но, на самом деле, девочки, действительно, очень рано осознают своё природное начало. И очень часто такое бывает, что девочки начинают кокетничать с папой, что вполне естественно, потому что папа – это первый мужчина, на котором они могут испытать свои чары. Как бы, а на ком ещё испытывать, как не на папе. Папы, которые, как бы, глупые – они пугаются, и начинают думать, что у них дочь – проститутка. А она не проститутка, просто ей надо как-то – это надо оценивать так, как Вы бы хотели, чтобы потом оценивали её мужчины.