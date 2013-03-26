Актриса Мария Аронова: Сделать меня как счастливой, так и несчастной могут только два человека

Ведущая программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ пообщалась с народной артисткой России, одной из ярчайших звезд российского театрального искусства, ведущей актрисой Театра имени Вахтангова Марией Ароновой.

Мария, чем вы живете помимо театра?

Мария Аронова, актриса:

Это не секрет. Я живу своей семьей - это самое важное для меня. Театр и кино - второстепенное по сравнению с тем, о чем мы сейчас с вами говорим. Давным-давно я сказала о том, что совершенно отчетливо я поняла, что если мы не говорим об ошибке врача, то меня могут сделать как счастливой, так и несчастной только 2 человека на этом свете - мой сын и моя дочь. Мой папа, грандиозный папа, дай Бог ему здоровья, говорил фантастическую фразу: «Дети, ваши победы - это ваши победы, а ваши беды - это наши беды». Совершенно ничего не имеет значения, если у детишек проблемы.

Расскажите, как проводите свое утро?

Мария Аронова:

Я бесконечно точный человек. Поднять меня нужно ровно за час, а я не просто так сказала «поднять». Почему? Потому что сама никогда не слышу будильника, у меня есть большая с этим проблема. Я просыпаюсь либо от телефонного звонка, либо от «Маша, вставай!». И вот разбудить меня нужно ровно за час. У меня все расписано по минутам. Если меня разбудить за 55 минут, я уже опоздаю. Утро у меня обычное. Я принимаю душ, пью кофе, собираюсь за определенное количество времени, прогреваю машину, если Женя не может этого сделать, выезжаю. Гуляю с собаками. У меня две собаки - абсолютно идиотская собака немецкий шпиц. Просто идиотский пес, нервный, истеричный, но красоты немыслимой, любим до трясучки. У меня никогда не было такой собаки. Мы купили ее с Женей для Симочки. У меня маленькой собачки, нервной такой до трясучки, не было никогда. За ним очень интересно наблюдать. Чудовищная псина по той простой причине, что он не пес, он кошка. Как мне сказали, шпицы - кошки, они в гробу видали своего хозяина, если хозяин начинает на них жать. Они принимают тебя тогда, когда ты им угоден. То есть приучить его не возможно ни к чему.

Но ведь говорят, что собаки похожи на своих хозяев...

Мария Аронова:

Да. Но я - английский бульдог. Я Марфа - это наша прелестная вторая собака. Значит, если она играет, то она калечит людей, она сбивает стулья. Я поклонник английских бульдогов.

Мария, а вы счастливый человек. Вот я смотрю, у вас и семья, и дети, и театр...

Мария Аронова:

Надо сказать о том, что когда-то мы с братом вытащили лотерейные билеты в лице наших родителей. Потому что все, что с нами происходит, это, конечно, работа прошлых поколений. И когда мы с Сашей сели один раз, я ему сказала, что у меня складывается такое впечатление, что мы идем по какой-то просеке. И эта просека абсолютно прямая. Она такая вычищенная, что мы даже не спотыкаемся. И складывается впечатление, что мы уже будучи взрослыми людьми с братом - брат на 4 года меня старше, - будучи родителями детей, состоявшимися людьми в профессии, мы топоры еще не взяли. Мы продолжаем идти по той просеке, которую для нас сделали родители и иже с ними, которые были перед ними.

Вы верите в мистику? Вы суеверный человек?

Мария Аронова:

Я суеверный человек. Я верю. Я православный человек, в первую очередь, но я верю в информацию, которая приходит ком не во снах. У меня бывают сны, которые я, к великому сожалению, трактовать не умею. Как в фильме, когда ты досмотрел до конца, а он начинает как пленка обратно крутиться и ты начинаешь понимать все, что ты не понимал. Достаточно часто мне сняться странные сны, которые я понимаю только тогда, когда что-то случается - а в принципе меня предупреждали!

А как вы относитесь к знакам? Я читала интервью, что были знаки, когда вы только пришли в театр - выдвижной ящик, кринолин, расческа...

Мария Аронова:

Несомненно. Это была протянутая рука, большая честь для меня. Сейчас сделали ремонт в театре, поменяли стол, но там продолжает лежать эта расчесочка, я занимаю этот ящик, это положение на столе. Я крыса по году. Для меня вообще любая перемена катастрофична. Я занашиваю обувь. Я, например, на спектакль «Дядюшкин сон» с момента, когда он вышел - а он идет, по-моему, лет 10 уже в театре - в одних и тех же туфлях хожу. Для меня поменять что-то - большая проблема. Я очень долго и тяжело привыкаю к новому.

Мария, пожелайте что-нибудь нашим телезрителям!

Мария Аронова:

Что сказать? Во-первых, я бесконечно люблю вашу замечательную страну. Я очень люблю сюда приезжать. Мне очень нравится чистота, безумно нравятся ваши дороги. Я очень люблю вас - людей, которые принимают нас с распростертыми объятиями, кормят нас драниками, прекрасной сметаной. Но шутки в сторону. Я вам хочу пожелать здоровья, терпенья, веры и , самое главное, - будущее в наших детях. Как ни банально звучит, живите ради них. И уважайте стариков. Я держу кулаки как для вашей страны, так и для нашей страны, чтобы у наших стариков была возможность покрасить волосы в голубой цвет и гулять по Нью-Йорку. Тогда мы станем совсем великими. Доброго утра!