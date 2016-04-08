Актеры ТЮЗа о театре: Было страшно, что вдруг сцена тебя не примет

Новости Беларуси. Громкую премьеру готовит театр юного зрителя в юбилейный сезон. Спектакль «Кошкин дом» представят зрителю уже через месяц. В эти дни ТЮЗ отмечает 60 лет основания. С юбилеем коллектив поздравил Президент Александр Лукашенко. С прошлого лета труппа работает в родных стенах. До этого театр был на реконструкции.
Игорь Воронин, директор Белорусского республиканского театра юного зрителя:
60 лет — для человека — это довольно зрелый возраст, а для театра — он может быть разным. Но самое интересное, что 60 лет — это и определенный анализ того, что сделано и взгляд в будущее.
Ваше первое знакомство с ТЮЗом когда началось?
Игорь Воронин:
Я не был минчанином. В Минске оказался в студенческие годы. Тогда был прекрасный спектакль, брендовой, современной постановки режиссера Юрия Мироненко «Бемби».
Марта Шантар, актриса Белорусского республиканского театра юного зрителя:
В 10 классе поехали на постановку «А зори здесь тихие», я тоже играла в этой постановке еще в школе. Никогда бы не поверила, что это будут мои коллеги, что это будет театр, которому я буду служить.
Александр Гладкий, актер Белорусского республиканского театра юного зрителя:
Пришел я в ТЮЗ по распределению. Сразу нас загрузили работой. И вот уже 10 лет здесь.
Екатерина Крылова, актриса Белорусского республиканского театра юного зрителя:
Работали в Доме литератора. Была база на Козинца. Здесь, конечно, созданы все условия. У нас есть отдельные гримерки, буфет, огромная сцена, репкомнаты. Было очень страшно. Казалось, что сцена вдруг тебя не примет, вдруг ты не достаточно хорош, не достаточно опытен.
Игорь Воронин:
Специфика актера ТЮЗа настолько глубока, широка и разнообразна. Нужно быть и психологом, уметь работать с детьми. И в то же время уметь создавать роли глубокие, в хорошей, яркой драматургии.
Александр Гладкий:
Мне кажется, актеру из любого театра очень сложно будет переломать себя, чтобы сыграть зайчика, прицессу, Дюймовочку, грибочек какой-нибудь.
Екатерина Крылова:
Если взрослый зритель, приходя на взрослый спектакль, не может себе позволить откровенно вскрикнуть, откровенно рассмеяться. Ребенок может это с легкостью.
Марта Шантар:
Я пришла в театр – в свой театр, где есть мои люди, мой режиссер, мои коллеги, мои друзья, с которыми мне приятно работать.