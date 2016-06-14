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Академическая капелла Санкт-Петербурга выступила в Минске

14 июня 2016 09:43
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История государственной академической капеллы Санкт-Петербурга начинается в 1479 году. Великий князь Московский Иван III создал хор Государевых певчих дьяков, ставшим колыбелью русского хорового искусства. И спустя столько лет певческая капелла не перестаёт удивлять и восхищать, и минчане смогли оценить мастерство хорового исполнения.

Любопытен тот факт, что изначально в хоре пели только мужчины. А с середины 17 века в его состав стали принимать и мальчиков. А вот женские голоса в певческой капелле зазвучали спустя лишь несколько столетий.

Без примерного хора не обходилось ни одно торжество и празднество, ни один маскарад. Воспитание в царской семье обязывало иметь музыкальную грамоту. К примеру, Иван Грозный не только пел, но и сочинял музыку.

О славе хора знали далеко за пределами России. В принципе, как и сегодня. Капелла гастролирует по многим странам, занимая место среди лучших певческих ансамблей мира.

# Культура # Музыкальное искусство # Фотофакт # Виктория Ходосок # 2016 - Год культуры в Беларуси

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