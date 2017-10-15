«А с этой работой связан запах булочек – запах детства»: Минск глазами художницы Илоны Кособуко

Художник Илона Кособуко искренне и тонко призналась в любви к родному городу. В её авторской выставке, посвященной 950-летию столицы, вы не найдете привычных пейзажей улиц, но пройдёте по старым городским люкам, под которыми прячется река Немига и отдохнёте на старинном венском стуле.

За каждой картиной – личные воспоминания, атмосфера времени. А чёрно-белая гамма рождает самые яркие эмоции.

Минск с голосами минчан из открытых окон, ароматом спелой антоновки, белыми накрахмаленными скатертями в ожидании званого ужина.



Илона Кособуко, член Белорусского союза художников, член Международного союза художников:

Я родилась в Минске, на улице Володарского, в 1-ом роддоме, недалеко находился дом, где мы жили тогда, на улице Толстого. Я поступила в 26-ую художественную школу, пошла туда немножко раньше, в 6 лет.

Мы отрисовали карандашом буквально все улицы, которые находились рядом.

26-ая школа тогда находилась на улице Раковской, и уже немного позже там находилась моя мастерская.



Это тоже уже стало историей – наша бывшая снесённая кондитерская фабрика, которую начали разбирать, хлебозавод, который находится на той же улице Раковской, к ней же принадлежит и красный дом, который стоит на углу Раковской и Освобождения.





С этой работой связан запах булочек – запах детства. Там находился старый кинотеатр «Беларусь», многие минчане ходили туда с детьми, потом ходили со своими любимыми.

Илона хорошо помнит, как на месте «дома на Немиге» стояли маленькие частные особняки.

Тогда деревья в городе и возле бабушкиного дома были большими, а она – маленькой. Так, одна из картин посвящена пышным деревьям на углу Петропавловской церкви. Сегодня их формируют в забавные шары, а раньше они были дикорастущими, в них часто вплетались веточки сирени. Художник называет её символом Минска, весны и любви. И ностальгирует по тем временам, когда зелени в городе было больше.

Илона Кособуко, член Белорусского союза художников, член Международного союза художников:

Одно из самых любимых мест в городе – это Александровский сквер. Вот это вот серо-сиреневое небо, чёрные силуэты деревьев, ультрамариновый снег.

Ощущение какого-то уходящего времени.





Мальчик, который до сих пор ловит лебедя. Кстати, парная скульптура есть во дворце в Варшаве. Этот же фонтан, в таком же старом парке – такой парафраз нашей реальности. Эта работа «Зимний Минск» – парк с ротондой. Это наше красное зимнее солнце, которое пробивается всегда через зимнюю мглу, но, вместе с тем, у нас всегда зима такая светлая, настроенческая.

Может, это связано и с прогулками с собакой по этому парку.





К сожалению, пейзажи изменились, уже нет выставочного зала, привычного нам, зато, может быть, откроется вид на старый город – надо как-то попытаться найти лучшие стороны в процессе изменения города.

Через зеркало – в детство. Такой натюрморт с фарфоровой куклой поймут многие.

Вспомнят прогулки в магазин с авоськой. Для Илоны она всегда будет наполнена осенними яблоками из бабушкиного сада и бумажными пакетами молока. В коллекции художника много вещей, отправляющих в детство. Будь то запертые на ключ буфеты или угол старого шкафа, за которым оставляли малышей подумать над своим поведением. Илона Кособуко, член Белорусского союза художников, член Международного союза художников:

Работа называется «Полдень». Бывает такой белый полдень летний, когда, как бы, в воздухе, всё застывает. Комната наполняется белым солнечным светом, особенно, когда мы задёргиваем шторы.