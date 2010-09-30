А. Лукашенко посетил Национальный художественный музей Беларуси

Национальный художественный музей — учреждение знаковое и важное для культуры Беларуси. Поэтому Александр Лукашенко всегда внимательно относился к этому центру искусств. Сегодняшний поход в музей Президента совпал с проведением здесь масштабной выставки «Земля под белыми крыльями».

Уникальность экспозиции в том, что под одной крышей собрали все лучшие произведения художников, скульпторов и графиков, сделанные за последние двадцать лет. Получился своеобразный смотр достижений независимого белорусского искусства.

Второй этаж здания по улице Ленина отвели полотнам живописных мэтров. Здесь что не картина, то работа руки народных художников и лауреатов госпремий. Кстати, многие из авторов лично присутствовали на вернисаже и охотно комментировали свои работы, объясняя творческие задумки.

Например, Виктор Альшевский, внешне чем-то похожий на Сальвадора Дали, и картины пишет в стиле испанского живописца-провокатора.

Художники Леонид Щемелев, Владимир Товстик, Лев Гумилевский и Гавриил — наши современники. Однако в белорусском искусстве 20 века это уже имена классиков.

Александр Лукашенко внимательно осмотрел экспозицию, и, судя по всему, больше всего Президенту понравились картины с пейзажами «Земли под белыми крыльями».

Виктор Альшевский, художник:

Беларусь имеет свое лицо и в искусстве в том числе.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Сейчас главное сохранить это лицо, не побежать за этими новыми тенденциями. Все сейчас глаз положили на Беларусь: и дом, и особняк построить, и прочее, и прочее. А вот как построить, чтобы не угробить то, что нам осталось? — это вопрос.

В это же время в музее на экскурсии был и 2 «Б» класс 172-й минской школы. С Президентом дети встретились у знаковой картины, которую художник посвятил птице-символу Беларуси.

Экспозиция «Земля под белыми крыльями» позволила и совсем молодым художникам выставиться в Национальном художественном музее. Многие из них — еще студенты, но уже лауреаты специального фонда Президента по поддержке талантливой молодежи.

Общение с молодыми живописцами позволило Президенту узнать об одной важной проблеме. В частности, художница Екатерина Сумарева призналась, что начинающим художникам очень помогло бы создание Центра современных искусств.

Оказалось, что один из коммерческих банков готов оказать финансовую поддержку этому проекту. Предполагается, что центр могут разместить в ныне пустующем здании в парке Челюскинцев. Президент поручил проработать возможность создания в Минске подобного объекта.

Национальный художественный музей — это настоящая сокровищница белорусского искусства. В коллекции — более 20 тысяч экспонатов. Однако большая часть этого богатства находится в хранилище и недоступна для посетителей. Поэтому сейчас главный вопрос, который стоит перед администрацией музея, — как расширить выставочные площади.

Сегодня Президенту представили перспективный план развития музея. Предполагается, что в будущем в центре Минска появится настоящий музейный квартал. Дальнейшее расширение возможно за счет прилегающих зданий. Стоимость проекта — 150 миллиардов рублей.

Павел Латушко, министр культуры Республики Беларусь:

Мы говорим о квартале. Мы разработали проектно-сметную документацию, архитектурный проект по трем очередям дальнейшего развития музея. В первую очередь, это фондохранилище. Соединяется галерея с основным зданием музея.

Еще одна проблема — отсутствие таких необходимых объектов, как кафе при музее и полноценные сувенирные магазины. За год музей посещает более 300 тысяч человек. И за счет расширения инфраструктуры культурное заведение смогло бы значительно увеличить выручку.

На память о посещении музея Президенту подарили образ «Спас нерукотворный». Работу в стиле мозаика сделали студенты Белорусской государственной академии искусств.

Алексей Адашкин, Александр Горощенко и Валерий Науменко, телекомпания СТВ.