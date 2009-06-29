3 июля в Минске появится аллея Олимпийской славы

На мини-авеню впишут в историю имена белорусов, ставших триумфаторами главного мирового спортивного форума. Вдоль аллеи разместят 8 почетных знаков, на которых укажут когда и в каком виде спорта Беларусь праздновала очередную Олимпийскую победу.



Аллею спроектировали возле комплекса «Минск-арена», и придали всем памятным знакам форму медали.



В день открытия на звёздной авеню можно будет прочитать имена 67 спортсменов. Но, как уверяют архитекторы, для будущих чемпионов место на венценосной аллее тоже найдется.