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3 июля в Минске появится аллея Олимпийской славы

29 июня 2009 14:06
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На мини-авеню впишут в историю имена белорусов, ставших триумфаторами главного мирового спортивного форума. Вдоль аллеи разместят 8 почетных знаков, на которых укажут когда и в каком виде спорта Беларусь праздновала очередную Олимпийскую победу.

Аллею спроектировали возле комплекса «Минск-арена», и придали всем памятным знакам форму медали.

В день открытия на звёздной авеню можно будет прочитать имена 67 спортсменов. Но, как уверяют архитекторы, для будущих чемпионов место на венценосной аллее тоже найдется.
# Культура # Парад в Минске 3 июля # 3 июля 2012 в Минске # День Независимости 3 июля в Беларуси

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