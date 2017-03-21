21 марта прошел 3 этап профсоюзного конкурса талантов «Новые имена»

Новости Беларуси. «Новые имена» в сфере профсоюзов. 21 марта свои не только профессиональные, но и музыкальные способности демонстрировали участники областного этапа конкурса творческих талантов.

Для представителей самодеятельности это третий тур.

На сцене прозвучали произведения, виртуозно исполненные на цимбалах, фортепиано и духовых инструментах в авторской интерпретации. Артисты, которых сегодня выбрало профессиональное жюри, отправятся на республиканский этап.