21 марта прошел 3 этап профсоюзного конкурса талантов «Новые имена»

Новости Беларуси. «Новые имена» в сфере профсоюзов. 21 марта свои не только профессиональные, но и музыкальные способности демонстрировали участники областного этапа конкурса творческих талантов.
Для представителей самодеятельности это третий тур.
На сцене прозвучали произведения, виртуозно исполненные на цимбалах, фортепиано и духовых инструментах в авторской интерпретации. Артисты, которых сегодня выбрало профессиональное жюри, отправятся на республиканский этап.
Завершится конкурс концертной программой из лучших номеров 1 мая в парке Победы.
Сергей Крысенко, председатель Минской городской организации Белорусского профсоюза работников культуры, информации, спорта и туризма:
Первый этап был в первичных профсоюзных организациях, потом в районных. И вот сейчас – третий этап. Такие же концерты пройдут 22, 23 марта во всех областях Беларуси.
21 марта за звание «Новые имена» боролись 18 непрофессиональных коллективов.
Члены жюри отметили высокий уровень подготовки участников. В артистах на сцене с трудом угадывались работники сферы информации, спорта и туризма, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.