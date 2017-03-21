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21 марта прошел 3 этап профсоюзного конкурса талантов «Новые имена»

21 марта 2017 17:40
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Новости Беларуси. «Новые имена» в сфере профсоюзов. 21 марта свои не только профессиональные, но и музыкальные способности демонстрировали участники областного этапа конкурса творческих талантов.

Для представителей самодеятельности это третий тур.

На сцене прозвучали произведения, виртуозно исполненные на цимбалах, фортепиано и духовых инструментах в авторской интерпретации. Артисты, которых сегодня выбрало профессиональное жюри, отправятся на республиканский этап.

21 марта прошел 3 этап профсоюзного конкурса талантов «Новые имена»-1

Завершится конкурс концертной программой из лучших номеров 1 мая в парке Победы.

Сергей Крысенко, председатель Минской городской организации Белорусского профсоюза работников культуры, информации, спорта и туризма:
Первый этап был в первичных профсоюзных организациях, потом в районных. И вот сейчас – третий этап. Такие же концерты пройдут 22, 23 марта во всех областях Беларуси.

21 марта за звание «Новые имена» боролись 18 непрофессиональных коллективов.

Члены жюри отметили высокий уровень подготовки участников. В артистах на сцене с трудом угадывались работники сферы информации, спорта и туризма, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

# Культура # Конкурс # Фотофакт # Сергей Крысенко

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