19 апреля IX Национальный конкурс «Телевершина» назовет лучших

Новости Беларуси. Звездные имена и лучшие проекты. IX Национальный конкурс «Телевершина» готовится назвать победителей. Главная медиаинтрига года разрешится 19 апреля.

За 9 лет «Телевершины» уже выросло новое поколение всех тех, кто делает телевидение. Журналисты, операторы, сценаристы. В 2013 году за статуэтки будут бороться 72 номинанта. Звездные имена и лучшие проекты определят в 24 номинациях. В одной из них будет сразу два первых места. Секрет сегодня раскрыло жюри конкурса. Отметили и растущий профессионализм медиаперсон. Особое внимание к репортерскому цеху, ведь их глазами мы видим и переживаем новости.

Вячеслав Булацкий, заведующий кафедрой телевидения и радиовещания Института журналистики БГУ, член жюри конкурса «Телевершина»:

Претенденты на «Телевершину» показали очень высокий профессиональный уровень. Это и Оля Петрашевская, и Дима Лукша. Уровень репортерства нашего достаточно высокий. Мне кажется, мы тут не уступаем ведущим телеканалам мира.

На пятки национальным телеканалам наступают и региональные студии. Кстати, больше 50% заявленных работ – от них. Проекты и лица могилевской телерадиокомпании, к примеру, представлены в 20 номинациях, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

А вот документальное кино поразило жюри не только количеством, но и качеством. Телевизионный фильм есть.

Людмила Ковалева, заместитель генерального директора ЗАО «Столичное телевидение», член жюри конкурса «Телевершина»:

Удивляет документалистика: в этой номинации была самая жесткая конкуренция, больше всего номинантов. Опять же, это не только национальные телеканалы, но и другие студии.

Могу сказать, что волнение, которое присутствует, все-таки, в момент, когда вручают статуэтки, лично у меня все эти годы сохраняется.

Во Дворце Республики, где 19 апреля назовут имена покоривших телевершину, уже вторые сутки идет монтаж сцены. В 2013 году подготовкой и трансляцией конкурса занимается телеканал СТВ. Над концепцией работали сразу несколько режиссеров. Организаторы обещают немало сюрпризов. Поговаривают, что кто-то из ведущих спустится на подмостки по канату.

Из технических возможностей задействовали все только лучшее. Огромная плазма – самого высокого разрешения. 9 камер, 2 крана, много света, звука. Впрочем, всего, конечно же, не рассказывают.

Вениамин Маршак, художник-постановщик:

В этом проекте попытались немножко уйти от привычного сценического расположения. Обычно ровная сцена, сидит оркестр, стоят ведущие. А здесь попытались разрушить плоское пространство и пойти в объем.

209 заявок, 24 номинации и полтора месяца горячих споров жюри. Уже 19 апреля разрешится главная медиаинтрига года. Кто же поднимется на телевизионный Олимп? Порой дорога к нему занимает не один год, а на этой сцене всего 16 ступеней.