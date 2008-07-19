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17-й Международный фестиваль искусств "Славянский базар в Витебске" завершился

19 июля 2008 13:53
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Заключительный концерт прошел традиционно на сцене Летнего амфитеатра.

В нем выступили белорусские и российские артисты. Всего же за время фестиваля Витебск принял более 5,5 тысяч гостей из 34-х стран и собрал представителей всех континентов мира. На 10-ти площадках прошли 80 мероприятий. Их посетили более 150-ти тысяч зрителей.

А сегодня летний амфитеатр в Витебске отмечает юбилей. Главной сценической площадке "Славянского базара" - 20 лет. В июле 88-го символический ключ от нее вручили уроженцу Витебска, известному советскому композитору Марку Фрадкину. С тех пор чаша амфитеатра наряду со старинной ратушей стала символом Витебска. Сегодня амфитеатр считают одной из лучших открытых сцен Европы. Его зал вмещает более 6-ти тысяч зрителей. На сцене одновременно могут находиться почти полторы тысячи артистов.

# Культура # Славянский базар в Витебске 2012 # Славянский базар в Витебске

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