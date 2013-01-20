Актёр Леонардо Ди Каприо уходит из кино?

Новости США. Известный американский актер Леонардо Ди Каприо в интервью немецкому Bild заявил, что намерен сделать паузу в кино и заняться охраной окружающей среды. Актёр не уточнил, на какой срок он планирует оставить мировой кинематограф.

За последние два года он снялся в трёх масштабных фильмах. Один из них – «Джанго освобожденный», где по признанию Ди Каприо, он сыграл самого отъявленного мерзавца в своей киноистории.

Леонардо Ди Каприо, американский актёр:

Я немного изнурен, теперь я возьму длительный перерыв. Я закончил работу в трех фильмах за два года и я просто измотан. Я желаю улучшить этот мир. Я буду летать вокруг света и делать что-то хорошее для окружающей среды.

Мировую известность актеру принес фильм «Титаник». Всего за голливудскую карьеру 38-летний Леонардо Ди Каприо снялся в 107 фильмах.