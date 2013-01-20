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Актёр Леонардо Ди Каприо уходит из кино?

20 января 2013 15:55
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Новости США. Известный американский актер Леонардо Ди Каприо в интервью немецкому Bild заявил, что намерен сделать паузу в кино и заняться охраной окружающей среды. Актёр не уточнил, на какой срок он планирует оставить мировой кинематограф.

За последние два года он снялся  в  трёх масштабных  фильмах. Один из них – «Джанго освобожденный», где по признанию Ди Каприо, он сыграл самого отъявленного мерзавца в своей  киноистории.

Леонардо Ди Каприо, американский актёр:
Я немного изнурен, теперь я возьму длительный перерыв. Я закончил работу в трех фильмах за два года и я просто измотан. Я желаю улучшить этот мир. Я буду летать вокруг света и делать что-то хорошее для окружающей среды.

Мировую известность актеру принес фильм «Титаник». Всего за голливудскую карьеру 38-летний Леонардо Ди Каприо снялся в 107 фильмах.

# Кинопремии # Кино

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