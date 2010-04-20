У Меган Фокс отобрали звание самой красивой женщины

Хендрикс получила звание самой красивой женщины по результатам опроса читателей Esquire – актрисе досталось более 30% голосов. Второе место заняла бразильская модель Адриана Лима (17%), а третья строчка рейтинга досталось Меган Фокс (14%). Топ-лист опубликован в майском номере американского издания Esquire, пишет Lenta.ru.
34-летняя Кристина Хендрикс наиболее известна как актриса сериалов. За свою карьеру она успела сняться в более чем пятнадцати сериалах. В настоящее время артистка задействована в съемках нового сезона «Безумцев».