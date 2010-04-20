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У Меган Фокс отобрали звание самой красивой женщины

20 апреля 2010 10:33
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Звезда фильма «Трансформеры» Меган Фокс, которая в 2009 году была признана журналом Esquire самой красивой женщиной планеты, уступила неофициальный титул американской актрисе Кристине Хендрикс, ставшей известной благодаря сериалу «Безумцы».

Хендрикс получила звание самой красивой женщины по результатам опроса читателей Esquire – актрисе досталось более 30% голосов. Второе место заняла бразильская модель Адриана Лима (17%), а третья строчка рейтинга досталось Меган Фокс (14%). Топ-лист опубликован в майском номере американского издания Esquire, пишет Lenta.ru.

34-летняя Кристина Хендрикс наиболее известна как актриса сериалов. За свою карьеру она успела сняться в более чем пятнадцати сериалах. В настоящее время артистка задействована в съемках нового сезона «Безумцев».

# Кино # Кино

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