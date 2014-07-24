Российский актер театра и кино Дмитрий Исаев: Летом у меня съемки в Минске. Мне нравится этот город: он мягкий и добрый!

Российский актер театра и кино, ставший популярным благодаря роли цесаревича Александра в сериале «Бедная Настя».

Фильмография Дмитрия Исаева очень впечатляет. Все роли - яркие, сильные и запоминающиеся. Снимался в таких фильмах как: «Возвращение блудного папы», «С днем рождения, королева!», «Грехи наши», «Квартет для двоих», «Превратности судьбы», «Услышь моё сердце», «Бесприданница», «Дом на краю» (вместе с Анастасией Заворотнюк), «Обет молчания», «Предсказание», «Каждый за себя». Одна из самых сильных ролей Дмитрия Исаева - роль в фильме «Секта». Где актер, благодаря своему магическому голосу, смог заставить «поддаться» временному гипнозу не только партнеров по фильму, но и вызвать бурный интерес к своей персоне у множества. Именно как к личности: с твёрдым стержнем и жёстким характером.

Некоторое время был актером театра «Приют комедианта», затем — театра им. Комиссаржевской в Санкт-Петербурге.

Первым делом хочу Вас поздравить с рождением сына! Вам, Вашей супруге Оксане, малышу - здоровья! Как они себя чувствуют?

Дмитрий Исаев, актёр театра и кино:

Прекрасно. Все хорошо. Прекрасно родились: здоровые, бодрые. Уверен, что в том же состоянии будем продолжать. Имя пока что не придумали, просто потому, что мы хотим подобрать имя ребёнку более грамотно!

А как старшие дочери Полина и Софья отреагировали на то, что у Вас родился сын? Ревность присутсвует?

Дмитрий Исаев:

Они уже достаточно взрослые. Я уже ждал бы внуков! Прекрасно отреагировали. Они мне очень помогают, и это важно, мне это импонирует. Тоже были мысли всякие: как они это воспримут, не будет ли каких-то неловкостей? Ну вот так и получается, что есть еще один ребенок.

Вы бы хотели, чтобы кто-нибудь из Вашей семьи продолжил актерскую династию? Вы - из семьи актеров. Насколько я знаю, бабушка и прабабушка пели на профессиональной сцене.

Дмитрий Исаев:

Я думаю, что им самим нужно выбирать, какая подготовка для них будет лучшей! Нужно исходить и смотреть из того, какое будет время и какой на что будет спрос. Мне кажется, что нужно быть более адекватным и не менять так кардинально свою жизнь. Есть стороннее образование, которое всегда должно быть: музыка, живопись, танцы… Для мальчиков - борьба. Мне кажется, что это должно быть: развитие. И конечно же, отдых в детстве!

А свою первую роль помните? Вам же было всего пять лет, когда Вы сыграли Моцарта!

Дмитрий Исаев:

Да, помню! Это было в Пушкине, и мне кажется, что я сейчас прав. И я помню эти первые парики, первый костюм свой. Даже заведение - как всегда в Питере - холодное. Свое стояние со скрипкой… На что потратил свои первые гонорары я, к сожалению, уже не вспомню. Я не умею обращаться с деньгами! Это для меня летучий момент.

Первую роль Вы получили благодаря тому, что играли на скрипке? А как сейчас обстоят дела со скрипкой: скрипка - это предмет интерьера, или все же «живой» инструмент?

Дмитрий Исаев:

Тема сама по себе очень индивидуальна, поскольку я давно уже не играю. Для того, чтобы играть, нужно несколько людей, которые могли бы с тобой серьезно этим заняться. Но у меня таких людей сейчас нет из-за занятости, из-за своего расписания сумасшедшего. У музыкантов свое, у меня тут - свое. Я просто делаю свое дело!

А спорт? Ваше прошлое серьезно было связано со спортом. Вы даже были тренером по фитнесу и выступали в постановочных боях на ринге, и таким образом зарабатывали деньги.

Дмитрий Исаев:

Я занимался в юности всем тем, что приносило деньги. Если возможно было где-то заработать, там я зарабатывал. Сейчас я выбираю спорт, который мне был бы удобен и которым мне бы нравилось заниматься, но кино мне принесло достаточное количество травм, с которыми я периодически борюсь. Как-то все должно быть в меру. Я считаю, что спорт должен быть. В средней степени, конечно, но он обязательно должен присутствовать.

Дайвинг совсем недавно появился в Вашей жизни. Очень удивительная история, потому что я читала, что Вы боитесь плавать.

Дмитрий Исаев:

Да, у меня есть такие, немного странные, фобии! Да, я боюсь плавать далеко. Глубоко - нет. Как-то это по-другому. Так получилось! Прекрасный иструктор, который подарил мне это прелестный мир. Замечательный человек! Очень спокойный, что меня и подкупило заняться этим делом. Для меня главное - спокойствие! И здесь мы совпали!

Если проанализировать Ваш творческий путь, то у Вас не было ровной дороги. У Вас постоянно: то взлеты, то падения! Как Вы к этому относились? У Вас были какие-то периоды переживаний, депрессия? Творческие люди - очень тонкие натуры…

Дмитрий Исаев:

Нет, это скорее относится не к творчеству, а к обычной жизни. Я не могу сказать, что у меня были постоянно то взлеты, то падения! Просто на каком-то определенном уровне я стал очень много работать!

Но потом же затишье… 2003 - взлёт, а потом опять «затишье». Потом опять - опа! Все о Вас говорят, все Вас приглашают…

Дмитрий Исаев:

Понимаете, рядом со мной были люди, которые очень хотели, чтобы меня приглашали. Если судить по тому, когда я «выходил в свет», да, такое было! Я просто думал о том, что «надо», и я выходил туда. Не потому, что я этого терпеть не могу, а потому что просто у меня другая жизнь. Я по-другому к этому отношусь! «Выходить в свет» мне казалось было незачем, не в чем, и нечего было там искать. Работа - она присутствовала. Искать работу «в свете», для меня всегда казалось глупым.

А как же пиар?

Дмитрий Исаев:

Я понимаю, без пиара - я прекрасно живу! А с пиаром я живу также!

Какие у Вас цели в жизни, в професси?

Дмитрий Исаев:

Учиться! Мне бы очень хотелось бы поиграть классику. Советскую классику, зарубежную классику. И тут нет никаких пределов и ограничений. Когда я говорю «классика», я хочу все! Мне бы очень хотелось, чтобы в тех антрепризах, где я существую, присутствовала классика. Советскую, «Бедный Марат», «1941», «Варшавская мелодия» и еще ряд спектаклей. Я старался в этом работать, мне повезло. Мне дали такую возможность. Я считаю, что это вечное! Вечное - это русская классика. Меня интересует школа, меня интересует встреча с режиссером, и не высасывание у тебя этого опыта, а забор его у кого-то не то чтобы сильного, а просто у человека, который позволит мне это сделать и предоставит мне разные взгляды на какие-то вещи, чтобы не повторяться, не быть однословным, не быть прямолинейным, не делать то, что я уже делал миллион раз. Меня интересует развитие!

Это творческие планы. А вот сейчас лето… Отдыхать планируете?

Дмитрий Исаев:

Летом у меня огромные планы - съемки в Минске. Я с удовольствием провожу здесь свое время. Живу и работаю!

Хороший наш город?

Дмитрий Исаев:

Да. Он хорош тем, что он мягкий, добрый, гостеприимный… Я здесь был на Чемпионате мира по хоккею. Все было спокойно. Мне здесь комфортно! Мне комфортно гулять там, где я живу в Минске, в районе старого города.

Приятно слышать! И напоследок… Добрые пожелания нашим зрителям!

Дмитрий Исаев:

Весны, тепла, любви и добра. Важно: любви к себе! Будешь любить себя, будешь любить и ближнего!