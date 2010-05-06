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Проморолик фильма «Брестская крепость» презентовали на выставке «СМИ в Беларуси»

06 мая 2010 14:53
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Эта лента – первый кинематографический проект Союзного государства. Полнометражный фильм воссоздает события июня 1941 года.

Действующие лица – реальные герои – защитники Брестской крепости. Патриотическая картина объединила российских актеров и белорусских сценаристов. В марте этого года ролик демонстрировали в Москве. Картину очень высоко оценили ветераны: по их мнению, она практически полностью соответствует реальным историческим фактам. Премьера фильма состоится 22 июня в 4 часа утра в цитадели над Бугом, где установят большой экран.

Тамара Вятская, первый заместитель председателя ТРО Союзного государства:
– Ветераны, которые смотрели фильм – его приняли. Потому что там только один художественный ход: герои «Бресткой крепости» – Гаврилов, Фомин, Кижеватов – воевали в разных концах крепости. Для того, чтобы связать прототип Пети Клыпы, которого знает каждый белорус – сделали его мальчиком, который перемещается по крепости, который выживает в конце и потом приходит в Брестскую крепость. Это потрясающие кадры – поверьте мне.

# Кино # Кино

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