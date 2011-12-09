Павел Майков, Пчёла в сериале «Бригада» – о славе: Ну, чувак из телевизора. Иногда гаишники отпускают

Слава была такой громкой, что Безруков еще долго доказывал, что он не актер одной роли. Кого он только после не играл! И Пушкина, и Есенина, и Христа. Но легко сказать: «Я могу сыграть не только это». Как убедить зрителя?
От образов бандитов героям «Бригады» пришлось, что называется, отмываться: Дюжев покаялся в «Острове», Вдовиченков успокоил всех в «Тарасе Бульбе», Безрукову пришлось сыграть участкового. Став суперпопулярным, Безруков твердо решил, что бандитов он больше не играет. Ну, если только в комедиях.
Гангстерские фильмы – хрестоматия кинематографа. И куда после этого деваться, после такого успеха?
Павел Майков, актер:
Всегда кажется, что придет какой-то благородный и честный разбойник. И наведет справедливость.
Павел Майков в сериале «Бригада», наверное, по виду самый «не бандит». Но и ему досталось.
Павел Майков, актер:
Меня никто не знал. Если я вам скажу, сколько я получил за это кино, вы подумаете, что я шучу. Я никому не был нужен, как и все остальные.
Но вышел сериал, и жизнь изменилась.
Павел Майков, актер:
Когда вышла «Бригада», все немножко сошли с ума по этому поводу. В меня тыкали пальцем, и сейчас тыкают: «О, Пчела, Пчела!».
После «Бригады» у Майкова – всего… 28 картин. Меньше, чем у товарищей по знаменитому сериалу. Но Павел говорит, что практически ушел из большого кино, снимается только для удовольствия. А прошлая слава… Ну, что с ней делать? Есть, и пусть.
Павел Майков, актер:
Что сказать? Ну, чувак из телевизора. Иногда гаишники отпускают.
Теперь Майков играет либо милиционеров, либо военных. Говорит, «не специально, просто так получается», сообщили в эфире «Столичного телевидения».