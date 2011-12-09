Павел Майков, Пчёла в сериале «Бригада» – о славе: Ну, чувак из телевизора. Иногда гаишники отпускают

Они прославились, потому что сыграли плохих парней. Точнее, бандитов. В 2002 году сериал «Бригада» побил все мыслимые и немыслимые рекорды популярности. И зажег 4 новые звезды – Дмитрий Дюжев, Владимир Вдовиченков, Павел Майков и, конечно. Сергей Безруков.

Слава была такой громкой, что Безруков еще долго доказывал, что он не актер одной роли. Кого он только после не играл! И Пушкина, и Есенина, и Христа. Но легко сказать: «Я могу сыграть не только это». Как убедить зрителя?

От образов бандитов героям «Бригады» пришлось, что называется, отмываться: Дюжев покаялся в «Острове», Вдовиченков успокоил всех в «Тарасе Бульбе», Безрукову пришлось сыграть участкового. Став суперпопулярным, Безруков твердо решил, что бандитов он больше не играет. Ну, если только в комедиях.

Гангстерские фильмы – хрестоматия кинематографа. И куда после этого деваться, после такого успеха?

Павел Майков, актер:

Всегда кажется, что придет какой-то благородный и честный разбойник. И наведет справедливость.

Павел Майков в сериале «Бригада», наверное, по виду самый «не бандит». Но и ему досталось.

Павел Майков, актер:

Меня никто не знал. Если я вам скажу, сколько я получил за это кино, вы подумаете, что я шучу. Я никому не был нужен, как и все остальные.

Но вышел сериал, и жизнь изменилась.

Павел Майков, актер:

Когда вышла «Бригада», все немножко сошли с ума по этому поводу. В меня тыкали пальцем, и сейчас тыкают: «О, Пчела, Пчела!».

После «Бригады» у Майкова – всего… 28 картин. Меньше, чем у товарищей по знаменитому сериалу. Но Павел говорит, что практически ушел из большого кино, снимается только для удовольствия. А прошлая слава… Ну, что с ней делать? Есть, и пусть.

Павел Майков, актер:

Что сказать? Ну, чувак из телевизора. Иногда гаишники отпускают.

Теперь Майков играет либо милиционеров, либо военных. Говорит, «не специально, просто так получается», сообщили в эфире «Столичного телевидения».