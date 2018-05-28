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Новая часть «Звездных войн» о Хане Соло показала неудачный старт в прокате

28 мая 2018 07:48
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Фильм «Хан Соло: Звездные войны. Истории» собрал за первый уик-энд 148 миллионов долларов.

Однако старт уже назвали неудачным. В США новая картина из вселенной «Звездных войн» собрала 83,3 миллиона долларов. По прогнозам Disney фильм на американском «домашнем» рынке должен был собрать в два раза больше.

Предыдущий фильм «Звездные войны: Пробуждение силы», который вышел в конце 2015 года, собрал за стартовый уик-энд более 247 миллионов.

Новая часть «Звездных войн» о Хане Соло показала неудачный старт в прокате-1

Фото: Jonathan Olley

Первый спин-офф вселенной о строительстве оружия – Звезды смерти – «Изгой-один: Звездные войны. Истории» собрал в первые выходные более 150 миллионов.

В новом фильме, который стал вторым спин-оффом, рассказывается о знакомстве Хана Сола с его другом и напарником Чубаккой, а также о том, как один из любимых героев саги получил свой космический корабль «Сокол тысячелетия».

Девятый фильм вселенной выйдет в 2019 году. Представители компании Disney отмечают, что до проката новой картины проанализируют неудачный старт сольника о Хане Соло.

Создатель «Звездных войн» возглавил список самых богатых знаменитостей (читать далее). 

# Кино # Кино # Хан Соло # Фотофакт

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