Новая часть «Звездных войн» о Хане Соло показала неудачный старт в прокате

Фильм «Хан Соло: Звездные войны. Истории» собрал за первый уик-энд 148 миллионов долларов.

Однако старт уже назвали неудачным. В США новая картина из вселенной «Звездных войн» собрала 83,3 миллиона долларов. По прогнозам Disney фильм на американском «домашнем» рынке должен был собрать в два раза больше.

Предыдущий фильм «Звездные войны: Пробуждение силы», который вышел в конце 2015 года, собрал за стартовый уик-энд более 247 миллионов.