Народный артист России Сергей Маковецкий: Ощущение радости - не значит быть «радостным идиотом». Актёр должен понимать себя и свою профессию!

Сергей Маковецкий - один из самых востребованных актёров театра и кино. Как он относится к числу 13, и почему его называют «большим ребёнком»? Об этом и о многом другом в интервью Татьяны Бородкиной.

Сергей Васильевич, Ваши коллеги называют Вас «большим ребёнком». В душе - Вы ребёнок?

Если актёр потеряет какую-то наивность (детство, радость), он потеряет очень многое. Ощущение радости - не значит быть «радостным идиотом». Он должен достаточно хорошо понимать профессию, себя. Есть некоторые вещи, которые вам доставляют удивительную радость. Это можно назвать как угодно: детское чувство, не детское… Актёр должен в себе это сохранять! Я никогда не говорю о том, какой я в жизни! А зачем об этом говорить? Когда кто-то начинает путать понятия, это очень опасно. Тогда можно в жизни заиграться так, что вы не поймёте и потеряете и себя, и близких.

Неужели в жизни никогда не приходилось играть?

Сергей Маковецкий:

Чуть-чуть играл. А маски нам всё равно приходится одевать. Мы же специфически живые люди. Раньше любил очки. Сейчас я вынужден их носить, а раньше очень любил очки с простыми стеклами. Знаете, такая защита идёт.

Сергей Васильевич, Вы очень любите Чехова. Это потому что во всех его пьесах герои ищут счастья?

Сергей Маковецкий:

Потому что он - гений. Он так просто пишет. Если все его рассказы почитать: там всё так просто, и так гениально.

А Вы нашли своё счастье?

Сергей Маковецкий:

Нам всегда кажется, что его мало… Иногда мне кажется, что нам ещё чего-то хочется. Но это не счастье. Это могут быть мысли, фантазии… А как иначе? Человек ведь не может останавливаться. Любой человек. Чехов во всех своих рассказах всё рассказал. Там не только поиски счастья. Помните «Чёрного монаха»? Где эта граница: гениальность и безумие? Я очень люблю этот спектакль «Чёрный монах» и продолжаю его играть. Для «Монаха» нужно одно условие: чтобы был хороший балкон. Вы знаете что такое гениальность и безумие, и где граница всех человеческих возможностей?

Дорогие зрители, я желаю вам доброго утра, хорошего настроения, чтобы день сложился так, как вы хотите, чтобы было радость и здоровье. Когда есть радость и есть здоровья, тогда, возможно, мы и на пути к счастью…

Это правда, что Вы после провала экзаменов в киевское театральное училище, Вы работали монтировщиком декораций?

Сергей Маковецкий:

Правда, в театре имени Леси Украинки. Там я увидел, что такое театр, спектакли, наблюдал за актёрами… И именно там я чуть-чуть стал понимать, что такое актёрская профессия.

Почему Вас не приняли в пионеры?

Сергей Маковецкий:

Меня не приняли в пионеры потому что мы с мамой поехали на Пасху. Мне было обидно, что меня не приняли. Но я как-то это пережил.

Любимое число - 13!

Сергей Маковецкий:

Никогда не ставлю для себя такое: знаковое, не знаковое… Не люблю я эти мистики, разгадывания. Просто это число меня сопровождает. И, наверное, я его люблю!

Умеете готовить шарлотку и курицу…

Сергей Маковецкий:

Замечательную курицу! Рецепт: возьмите хорошую курицу и обыкновенную горчицу и хорошо ее всю, полностью (и внутри, и снаружи) смажьте горчицей. Положите в духовку на решётку. А под низ можно поставить сковородку с нарезанным дольками сырым картофелем. И когда курица будет запекаться, этот сок будет капать, одновременно будет запекаться и картофель.

Сергей Васильевич, извините, но я не могу не задать этот вопрос: это правда, что Вы снимались для журнала «PLAYBOY»?

Сергей Маковецкий:

Это был замечательный проект. Они просто приглашали интересных для них людей для того, чтобы сделать фотографии в дорогой одежде. Я подобрал себе шикарную одежду своей любимой марки. И мои фотографии получились шикарные.

Вы ездите в театр на мотороллере?

Сергей Маковецкий:

Неправда! Хотел купить себе мотороллер. Но меня отговорили. Сказали: «Ну вот ты сядешь, и все будут видеть: «А-а-а, театр поехал!». Жалею, что не купил, потому что во Владивостоке можно было купить любой модели: чёрный, белый, красный… и не дорогие.

Сергей Васильевич, как трудно обидеть по-настоящему?

Сергей Маковецкий:

Меня легко обидеть. Так же, как и обыкновенного нормального человека. Я обижаюсь. Другой вопрос: я долго не таю в себе обиду. Я не злопамятный. Я умею забывать. А главное - прощать. Чего и всем желаю…

Вы очень редкий актёр, потому что любите гастроли… А как Вам наш Минск?

Сергей Маковецкий:

Я люблю приезжать в Минск. Мне очень нравится эта чистота. Мы здесь снимали фильм «Поп». Приятно возвращаться сюда, где тебе хорошо. Люблю Минск. Красиво здесь! Чисто. Безопасно. Поэтому я желаю этому городу и его жителям процветания, радости, счастья, веры, надежды и любви. Мудрости.