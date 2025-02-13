Прямой эфир

24 человека погибли в результате мощных наводнений в Боливии

13 февраля 2025 06:22
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

24 человека погибли в результате мощных наводнений в Боливии, еще один пропал без вести. Сильнее всего от удара стихии пострадал регион Ла-Пас, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

24 человека погибли в результате мощных наводнений в Боливии-2

Сотни семей там остались без крыши над головой. Жителей эвакуировали во временные убежища. Очевидцы публикуют кадры, на которых люди по колено в воде пробираются по улицам города. Синоптики объявили оранжевый уровень опасности. Предупреждение будет действовать до конца следующей недели. По прогнозам, сильные дожди в регионе продлятся до марта.

# Природные явления

Другие новости рубрики

Все новости
Путин провёл телефонный разговор с Трампом
12 февраля 2025 19:43

Путин провёл телефонный разговор с Трампом

В Польше массово закрываются приграничные магазины – нет покупателей
12 февраля 2025 17:03

В Польше массово закрываются приграничные магазины – нет покупателей

ЦАХАЛ может возобновить боевые действия в секторе Газа
12 февраля 2025 16:49

ЦАХАЛ может возобновить боевые действия в секторе Газа