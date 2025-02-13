24 человека погибли в результате мощных наводнений в Боливии, еще один пропал без вести. Сильнее всего от удара стихии пострадал регион Ла-Пас, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сотни семей там остались без крыши над головой. Жителей эвакуировали во временные убежища. Очевидцы публикуют кадры, на которых люди по колено в воде пробираются по улицам города. Синоптики объявили оранжевый уровень опасности. Предупреждение будет действовать до конца следующей недели. По прогнозам, сильные дожди в регионе продлятся до марта.