Как лучший фильм «Оскара-2019» «Зелёная книга» переводили на белорусский

Ирина Хведченя, начальник производственного комплекса «Тонстудия» Национальной киностудии «Беларусьфильм»: Поступил звонок от представителя российской компании «Кинофабрика» с вопросом: возможно ли у нас провести закадровое озвучивание фильма «Зелёная книга». Сразу поступило предложение двухголосого – два мужских голоса, но мы решили немного разбавить всё же женским голосом.

Следующим утром внушительная стопка листов – около сотни – попала на стол ведущего редактора «Беларусьфильма». Татьяна Комонова переводила картину на мову, имея под рукой русский текст и видео на языке оригинала. Буквально не отрываясь от завораживающих реплик, она закончила спустя сутки.

Татьяна Комонова, ведущий редактор Национальной киностудии «Беларусьфильм», переводчик:

Азарт был в том, чтобы найти какие-то свои, свойственные именно белорусскому языку, речевые эквиваленты, юмор. Вот, наверное, юмор – это было самое сложное, самое тонкое, с чем пришлось сталкиваться.