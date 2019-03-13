Как лучший фильм «Оскара-2019» «Зелёная книга» переводили на белорусский

«Лучший фильм», «Лучшая мужская роль второго плана» и «Лучший оригинальный сценарий». Сразу три премии судьи престижной мировой киногонки отдали «Зелёной книге». Позывные 91-ой церемонии прозвучали в Лос-Анджелесе.
«Лучший фильм», «Лучшая мужская роль второго плана» и «Лучший оригинальный сценарий». Сразу три премии судьи престижной мировой киногонки отдали «Зелёной книге». Позывные 91-ой церемонии прозвучали в Лос-Анджелесе.
Ирина Хведченя, начальник производственного комплекса «Тонстудия» Национальной киностудии «Беларусьфильм»:
Поступил звонок от представителя российской компании «Кинофабрика» с вопросом: возможно ли у нас провести закадровое озвучивание фильма «Зелёная книга». Сразу поступило предложение двухголосого – два мужских голоса, но мы решили немного разбавить всё же женским голосом.
Следующим утром внушительная стопка листов – около сотни – попала на стол ведущего редактора «Беларусьфильма». Татьяна Комонова переводила картину на мову, имея под рукой русский текст и видео на языке оригинала. Буквально не отрываясь от завораживающих реплик, она закончила спустя сутки.
Татьяна Комонова, ведущий редактор Национальной киностудии «Беларусьфильм», переводчик:
Азарт был в том, чтобы найти какие-то свои, свойственные именно белорусскому языку, речевые эквиваленты, юмор. Вот, наверное, юмор – это было самое сложное, самое тонкое, с чем пришлось сталкиваться.
Четыре смены по 13 часов – герои оскароносной полнометражки заговорили на мове в рекордные сроки. Свои голоса звездам Голливуда подарили белорусские актёры. Роль Тони «Болтуна» озвучил артист Минского ТЮЗа Игорь Сидорчик.
Диалоги доктора Дона Ширли повторил режиссёр телевидения Олег Винярский.
Супруга водителя – известная театральная дива – Людмила Осмоловская.
Людмила Осмоловская, ассистент по актерам Национальной киностудии «Беларусьфильм»:
На первой смене одному из актёров стало плохо. И нам пришлось вызывать другого актёра. Понятно, что он был не подготовлен, фильм он не посмотрел, поэтому было очень весело. Всё время на репликах героя, самых зачётных, он хохотал. Нам приходилось останавливаться, потому что эмоции прямо захлестывали.
Сухой перевод – требование заказчика. По его словам, настоящая речь героев, которая достаточно чётко слышна, помогает зрителю лучше прочувствовать образ, прописанные режиссёром ленты. Сценарий для дубляжа обывателю покажется крайне специфическим. В таблице на этих листах указаны время, актёр и, собственно, сама реплика. «Зелёная книга» на мове уже идет на широком экране. Фильм будет в прокате около месяца.