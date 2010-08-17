Интервью режиссёра Криса Нолана и актёра Леонардо Ди Каприо о создании триллера «Начало»

Фильм «Начало» - фантастический триллер режиссера Кристофера Нолана, основанный на идее осознанных сновидений.

Кристофер Нолан, режиссер:

Лет 10 назад меня привлекла тема человеческого подсознания. Мне захотелось создать грандиозный фильм о приключениях по снам и мыслям человека.

Леонардо Ди Каприо, актер:

Когда Кристофер позвонил мне и рассказал, что будет снимать фильм про подсознание и сюрреалистические вещи, я сразу согласился, не читая сценарий.

Кен Ватанабе, актер:

У Нолана чудесное воображение.

Марион Котильяр, актриса:

Приятно принимать участие в таком необычном проекте.

Три года назад Марион Котильяр олицетворяла образ Эдит Пиаф. Тут герои просыпаются под песню Пиаф «Я ни о чем не жалею».

Кристофер Нолан:

Весь сюжет потребовал максимального масштабного воплощения. Это явное приключение по миру, который все время меняется. Мой предыдущий фильм «Темный рыцарь» снимали в трех странах. «Начало» снимали в шести, требовались определенные условия: проливной дождь, жара и солнце, снежные просторы. Это все достигалось с помощью обычного переезда из страны в страну.

Леонардо Ди Каприо:

В последнее время мне везет, я работаю с самыми лучшими режиссерами. Кристофер Нолан из их числа. Образы и мысли кипят в его воображении. На снимках каждую неделю происходили изменения в сценариях и планах работы. Мы стремились достичь максимальной правдоподобности, поэтому старались снимать без CJI-спецэффектов.

Кристофер Нолан:

Я осторожно подбирал героев на все роли, получился великолепный коллектив: один дополняет другого. Этот проект наиболее амбициозный для меня. Я хотел скомбинировать все возможности и преимущества Голливуда в одном фильме: инителлект, действие, воображение и размах.