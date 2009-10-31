Беларусь и Россия ведут переговоры по созданию фильма по роману В.Короткевича «Черный замок Ольшанский»

Об этом рассказал председатель ТРО Союзного государства, генеральный продюсер и автор идеи создания фильма Союзного государства «Брестская крепость» Игорь Угольников.

«Мы уже готовим сценарий фильма по «Черному замку Ольшанскому». Союзному государству в скором времени будет сделано связанное с этим фильмом предложение. Я считаю, это правильно: благодаря такой кинокартине российский зритель сможет познакомиться с белорусской литературой, а белорусский зритель увидит свой любимый роман в современном кино. Старый фильм по этому произведению Владимира Короткевича был создан 20 лет назад, и он уже совершенно не конкурентоспособен», - приводит БЕЛТА слова Угольникова.

Говоря о первом кинопроекте Союзного государства, фильме «Брестская крепость», съемки которого завершились недавно, генеральный продюсер отметил, что самое сложное - это снять фильм, а монтаж - чисто технический процесс. «Сейчас все находится в наших руках. Мы можем сделать такой вариант монтажа или другой - все зависит от нашего желания. Дважды за время съемок было такое, что мы практически разуверились в том, что сможем снять фильм так, как хотели. Но в итоге нам все же удалось осуществить задуманное», - сказал он.

Весь монтаж, от начала и до конца, будет проходить в Москве, где работать намного удобнее. «Все-таки российский кинематограф в плане монтажа продвинулся дальше белорусского, - заметил Игорь Угольников. - Сейчас проходит режиссерский монтаж, после которого длина ленты составит около 3 час. 15 мин. В итоге фильм должен получиться двухчасовой, то есть, как минимум, еще треть отснятой ленты нам придется отсечь».

Он также рассказал, что 29 октября в Москве был впервые показан небольшой ролик по фильму. Этот же ролик, но в несколько измененном виде, будет представлен на Минском международном кинофестивале «Лістапад-2009». «Я намеренно стараюсь этим роликом не хвастаться и не хочу, чтобы он использовался в Интернете или на телеканалах, потому что этот киноанонс - еще незавершенная работа. А работая над фильмом, я не могу показывать публике ничего недоделанного», - пояснил Игорь Угольников.

Планируется, что первый полноценный показ кинопроекта Союзного государства пройдет 22 июня в 4 часа утра 2010 года в цитадели над Бугом. Съемки «Брестской крепости» проходили с июля по 15 октября. Режиссер картины - Александр Котт. Съемки осуществляла Национальная киностудия «Беларусьфильм» и российская компания «Централ Партнершип».