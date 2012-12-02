Актриса Марина Влади умерла?

Новости Франции. Сообщение о кончине французской актрисы Марины Влади в буквальном смысле взорвало Интернет. Информация появилась в ряде аккаунтов Twitter и Facebook. Более того, её подхватили журналисты зарубежных средств массовой информации.

Сегодня днём французский информационный портал Mediamass опроверг распространившиеся в сети сообщение о смерти французской актрисы и певицы русского происхождения.

Mediamass, французский информационный портал:

Ложное известие о смерти Марины Влади вызвало безумие средств массовой информации. Не паникуйте, 74-летняя французская актриса жива и здорова.



Марине Влади – французской актрисе и певице русского происхождения –74 года. Её фильмография насчитывает более 100 работ. Влади удостоилась премии в номинации лучшая актриса на Каннском кинофестивале за фильм «Современная история или Королева пчел» (1963). В России она известна как последняя жена Владимира Высоцкого.

Пользователи сети периодически «хоронят» известных людей. Так, в разное время онлайн-кончину пережили певица Мадонна, актёр Джордж Клуни, актриса и певица Линси Лохан, певица Земфира, сатирик Михаил Жванецкий и другие.

Пожалуй, появление в американском журнале New York Journal ошибочного некролога, посвящённого писателю Марку Твену – самый известный случай преждевременных похорон. Тогда писатель направил агентству Associated Press телеграмму с фразой, ставшей впоследствии крылатой: «Слухи о моей смерти несколько преувеличены».