В международном фестивале короткометражного кино может поучаствовать каждый

В гостях программы «Утро. Студия хорошего настроения» председатель оргкомитета международного фестиваля короткометражного кино Денис Шеко.

Расскажите, пожалуйста, короткометражное кино у многих людей вызывает скептическую улыбку, якобы, короткометражное кино, это ненастоящее кино. Это, может быть, для начинающих и малобюджетное кино…

Денис Шеко, председатель оргкомитета международного фестиваля короткометражного кино:

Короткометражное кино – это действительно и малобюджетное, и для начинающих, но кроме этого, это еще и полноценный жанр. В принципе, в 10 минут, в 20, 30 кинематографисты могут поместить целую историю, полноценную. Это, конечно, не полнометражный фильм с полным развитием сюжета, а такая краткая и конкретная история. Жанр, так как он короткометражный, не требует столько затрат, позволяет людям экспериментировать, обсуждать темы, которые очень тяжело поднять на полном экране.

Первые фильмы Люмьер все были короткометражные и там в процессе развития киноязыка уже с маленьких кусочков начали составлять большие фильмы.

Как человек может раскрыться в короткометражном фильме? Насколько ему хватает этого времени? По какому принципу вообще строится короткометражное кино?

Денис Шеко:

Короткометражный фильм имеет такую же структуру, как и короткометражный, это та же история. Единственное, это время меньше, надо более концентрированно высказаться. Работа ведется такая же и средств меньше, а значит, больше свободы. Существует инфраструктура для короткометражного кино, есть тысячи фестивалей, большие фестивали, как в Каннах, они работают с короткометражным кино и телевидение.

Особенно сейчас в интернете развивается, он-лайн кинотеатры, там короткометражное кино идет. Еще известны проекты коммерческие, которые вполне успешны, из Великобритании, Германии собирают короткометражные работы в сборники и прокатывают в кинотеатрах по образу и подобию полнометражного.

Вы сами являетесь поклонником короткометражного кино?

Денис Шеко:

Я, как участник движения, очень люблю короткометражное кино.

В таком случае, Вы просто обязаны нам дать несколько названий, которые каждый уважающий себя человек должен посмотреть.

Денис Шеко:

Фильмов много, они, к сожалению, не так доступны. Серия «На 10 минут старше», которую снимали ведущие кинематографисты, она очень успешная и стоит посмотреть всем. Именно за 10 минут авторы сказали очень много. Еще один, посвященный юбилею Эдисона, там кинематографисты снимали работы за 1,5-3 минуты, длительность сама равна продолжительности первых фильмов. Работы – прекрасные и раскрыта суть кино.

Давайте вернемся к фестивалю, он уже имеет статус международного и проводится уже во второй раз. Чем-то отличается от предыдущего?

Денис Шеко:

В этом году фестиваль имеет больший размах. Если в прошлом году около 30 стран участвовало, то в этом году больше 40. Также в этом году мы организуем показ не только в Минске, но и в регионах: Гродно, Лиде, Мозыре, Витебске. Еще организуются международные показы, на данный момент в них принимает участие 16 стран.

Можно ли попасть в программу фестиваля, сняв кино на мобильный телефон? Как вы относитесь к такому роду фильмов?

Денис Шеко:

То есть у нас нет предрассудка, в каком формате снят фильм. Главное, о чем он рассказывает, каким языком, насколько талантливо сделано.

А отбор каким образом происходит?

Денис Шеко:

Отбор у нас тоже отличается от остальных фестивалей. Мы, в принципе, работаем с сообществом и отбор ведется волонтерами, в частности, участники нашего движения они в этом году собирались на протяжении месяца на выходных и где-то по 12 часов отсматривали работы, присланные на фестиваль.

Глаз не замыливался, от такого количества просмотров?

Денис Шеко:

Кофе и чай нас спали, но мы приученные, так как все-таки сообщество киноманов.

Посмотреть можно везде в Минске?

Денис Шеко:

Да, будет доступно в кинотеатрах, музеях.