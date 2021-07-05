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«Вам что-то подсказать?» В США местные жители заметили оленя в супермаркете

05 июля 2021 07:49
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Новости США. Необычного покупателя заметили в супермаркете американского города Барабу в штате Висконсин, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Вам что-то подсказать?» В США местные жители заметили оленя в супермаркете-1

Местные жители стали свидетелями смешной, а также любопытной картины. В одном из отделов супермаркета заблудился дикий олень. Сотрудница магазина подошла к животному со словами: «Вам что-то подсказать?» А затем поймала его. Необычного покупателя выпустили в дикую среду.

# Животные # Фотофакт

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