«Вам что-то подсказать?» В США местные жители заметили оленя в супермаркете

Новости США. Необычного покупателя заметили в супермаркете американского города Барабу в штате Висконсин, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Местные жители стали свидетелями смешной, а также любопытной картины. В одном из отделов супермаркета заблудился дикий олень. Сотрудница магазина подошла к животному со словами: «Вам что-то подсказать?» А затем поймала его. Необычного покупателя выпустили в дикую среду.