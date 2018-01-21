Жительница Китая имитировала беременность, чтобы пронести собаку в самолёт

Новости Китая. Студентка из Китая притворилась беременной и попыталась пронести в самолёт собаку.

Как сообщает Shanghaiist, 21-летняя девушка направлялась домой в провинцию Ганьсу. Студентка не хотела сдавать своего питомца в отсек багажа, как предписывают правила. Жительница Китая купила через интернет накладной беременный живот и спрятала в нём собаку.

Волнение девушки привлекло внимание сотрудников службы безопасности аэропорта Ухань Тяньхэ. Студентку пригласили пройти тщательный осмотр. Когда живот «беременной» начал резко двигаться, позвали полицейских. Жительнице Китая пришлось показать собаку.

Девушку оштрафовали. Утверждается, что это был первый подобный случай в аэропорту Ухань.

Летом прошлого года жительница Китая бросила монеты в двигатель самолёта.