Более 2 млн просмотров: самолёт посадили при скорости ветра 110 км/ч

Новости Германии. Пилоты посадили самолёт в аэропорту Дюссельдорфа при скорости ветра 110 км/ч.
18 января видео приземления самолёта разместили на YouTube-канале. На кадрах видно, что самолёт отбрасывает ветром в разные стороны. В то же время лётчики старательно направляют воздушное судно на посадочную полосу. Пилоты немецкой авиакомпании Eurowings сумели благополучно посадить самолёт.
Фото: скриншот из видео на YouTube-канале HvdH-Plane-Spotter
Ролик набрал уже более 2 миллионов просмотров и почти тысячу комментариев.
«Уважение»,
«Потрясающе, приятель. Великолепно сработано»,
«Снимаю шляпу перед пилотом»,
«Так я сажаю самолёт в GTA»,
«Молодцы. Профессионально сработали. Но риск был достаточно велик».
Фото: скриншот из видео на YouTube-канале HvdH-Plane-Spotter
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