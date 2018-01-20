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Более 2 млн просмотров: самолёт посадили при скорости ветра 110 км/ч

20 января 2018 14:16
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Новости Германии. Пилоты посадили самолёт в аэропорту Дюссельдорфа при скорости ветра 110 км/ч.

18 января видео приземления самолёта разместили на YouTube-канале. На кадрах видно, что самолёт отбрасывает ветром в разные стороны. В то же время лётчики старательно направляют воздушное судно на посадочную полосу. Пилоты немецкой авиакомпании Eurowings сумели благополучно посадить самолёт.

Более 2 млн просмотров: самолёт посадили при скорости ветра 110 км/ч-1

Фото: скриншот из видео на YouTube-канале HvdH-Plane-Spotter

Ролик набрал уже более 2 миллионов просмотров и почти тысячу комментариев.

«Уважение»,

«Потрясающе, приятель. Великолепно сработано»,

«Снимаю шляпу перед пилотом»,

«Так я сажаю самолёт в GTA»,

«Молодцы. Профессионально сработали. Но риск был достаточно велик».

Более 2 млн просмотров: самолёт посадили при скорости ветра 110 км/ч-4

Фото: скриншот из видео на YouTube-канале HvdH-Plane-Spotter

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# Погода # калейдоскоп

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