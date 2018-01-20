Более 2 млн просмотров: самолёт посадили при скорости ветра 110 км/ч

Новости Германии. Пилоты посадили самолёт в аэропорту Дюссельдорфа при скорости ветра 110 км/ч.

18 января видео приземления самолёта разместили на YouTube-канале. На кадрах видно, что самолёт отбрасывает ветром в разные стороны. В то же время лётчики старательно направляют воздушное судно на посадочную полосу. Пилоты немецкой авиакомпании Eurowings сумели благополучно посадить самолёт.