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Китаянка бросила монеты в двигатель самолета «на удачу»

27 июня 2017 16:22
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Новости Китая. Пожилая китаянка задержала отправку самолета по рейсу Шанхай – Гуанчжоу из-за того, что бросила в двигатель воздушного судна горсть монет.

Китаянка бросила монеты в двигатель самолета «на удачу»-1

Фото: caijing.com

Женщина путешествовала вместе со своим мужем, дочерью и зятем. Проезжая мимо двигателя на инвалидной коляске, китаянка забросила деньги в двигатель. Женщина сделала это «на удачу».

Китаянка бросила монеты в двигатель самолета «на удачу»-4

Фото: caijing.com

Из-за данного инцидента вылет был задержан на пять часов. Из двигателя было извлечено девять монет. Было проведено полное техническое обслуживание двигателя самолета, чтобы убедиться в том, что полет будет безопасным.

На этой неделе в Испании автомобиль столкнулся с самолетом на взлетно-посадочной полосе – здесь подробнее.                   

# Фотофакт # Курьезы

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