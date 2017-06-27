Китаянка бросила монеты в двигатель самолета «на удачу»

Новости Китая. Пожилая китаянка задержала отправку самолета по рейсу Шанхай – Гуанчжоу из-за того, что бросила в двигатель воздушного судна горсть монет.

Женщина путешествовала вместе со своим мужем, дочерью и зятем. Проезжая мимо двигателя на инвалидной коляске, китаянка забросила деньги в двигатель. Женщина сделала это «на удачу».

Из-за данного инцидента вылет был задержан на пять часов. Из двигателя было извлечено девять монет. Было проведено полное техническое обслуживание двигателя самолета, чтобы убедиться в том, что полет будет безопасным.