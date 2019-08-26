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На 61 году жизни скончался белорусский писатель Пётр Васюченко

26 августа 2019 06:58
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Новости Беларуси. 25 августа на 61 году ушёл из жизни белорусский писатель и литературовед Пётр Васюченко. Об этом на своей странице в Facebook сообщила его дочь Марыля.

«Заўчасна пайшоў з жыцця мой бацька, Васючэнка Пятро Васільевіч, празаік, драматург, літаратуразнаўца, загадчык кафедры беларускай мовы і літаратуры МДЛУ», – говорится в сообщении.

Пётр Васильевич родился в 1959 году в Полоцке. Писатель учился на факультете журналистики БГУ, а затем окончил аспирантуру Института литературы имени Янки Купалы НАНБ, где и работал до 1997 года.

С 1997 года возглавлял кафедру белорусского языка и литературы МГЛУ. Также Пётр Васильевич преподавал белорусскую литературу на журфаке БГУ.

Является автором книг прозы, пьес и литературоведческих исследований. Среди его известных прозаических произведений «Жылі-былі паны Кубліцкі ды Заблоцкі» и «Прыгоды аднаго губашлёпа». Его работы переводились на семь языков, включая русский. По пьесам Васюченко были поставлены спектакли.

# Некролог # калейдоскоп # Пётр Васюченко

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