Женщина начала спать в другой комнате, а муж обиделся. Ведь он всего лишь хотел помочь другу

Женщина не могла высыпаться по ночам и решила спать в комнате для гостей. Муж обиделся на жену, но причиной поступка супруги стали его собственные действия.

Пользовательница Reddit под ником Dedeugd505 рассказала, что у неё очень трудная работа, связанная с использованием тяжёлой техники. Смена длится от 12 до 16 часов, а автору истории нужно постоянно быть сосредоточенной, поскольку в противном случае работа становится опасной.

У мужа Dedeugd505 есть друг, который работает дальнобойщиком. И этот друг каждую ночь (примерно с 1:00 до 4:00) звонит супругу женщины, чтобы не уснуть за рулём. Мужчина каждый раз отвечает на звонки и, лёжа в кровати, громко разговаривает. Это мешает автору истории спать.

Сначала Dedeugd505 вежливо попросила мужа не брать трубку или выходить из спальни, поскольку у неё сложная работа, а также ей просто нужно высыпаться. Мужчина ответил отказом на просьбу жены и сказал, что он не будет сбрасывать звонок, ведь иначе его друг может уснуть и попасть в ДТП. Выходить из комнаты он тоже отказался, поскольку у него проблемы с коленями, и ему больно вставать с кровати.

Автор публикации с пониманием отнеслась к аргументам супруга, но всё-таки она, как и любой человек, испытывает потребность во сне. Не желая начинать конфликт, Dedeugd505 решила спать перед рабочими сменами в комнате для гостей. Мужчина начал злиться и пожаловался жене, что ему очень одиноко из-за того, что она теперь не спит вместе с ним каждую ночь.

Прочитав историю Dedeugd505, пользователи соцсети единогласно решили, что в данной ситуации правда на стороне автора публикации. Комментаторы отметили, что мужчина говорит с другом ради его безопасности, но не заботится о том, что его уставшая супруга может получить травму на своей работе.