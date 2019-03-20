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За страницей белорусского священника в Instagram следят тысячи человек. Зачем ему это нужно?

20 марта 2019 12:46
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Сегодня в Instagram у отца Павла почти 9 тысяч подписчиков. Следят за буднями сельского священника, смотрят в сторис службы и пишут в директ о самом сокровенном.   

За страницей белорусского священника в Instagram следят тысячи человек. Зачем ему это нужно?-1

Павел Сергеев, настоятель храма святителя Николая Чудотворца в агрогородке Лядно Слуцкого района:
Моя бабушка говорила, что во время Крещения произошло такое, что священник вышел из алтаря и сказал, что этот человек будет служить Богу. Мне был год.   

За страницей белорусского священника в Instagram следят тысячи человек. Зачем ему это нужно?-4

Такой прогноз в неверующей семье быстро забыли. Павел Сергеев прогуливал учебу в компьютерных клубах, любил подымить и даже помахать кулаками. Но разгульная жизнь не помешала получить диплом маркетолога-экономиста и открыть свою фирму в сфере IT. Казалось, это успех. Но молодой бизнесмен выбрал другую дорогу.   

За страницей белорусского священника в Instagram следят тысячи человек. Зачем ему это нужно?-7

Павел Сергеев:   
Я увидел, что перспектива 10-15 лет без выходных. И ради чего? Для того, чтобы заработать копейку? Я увидел, что никакого сокровища для души не получится приобрести.   

За страницей белорусского священника в Instagram следят тысячи человек. Зачем ему это нужно?-10

Так, парень стал петь в церковном хоре, затем организовал молодежное братство, чтобы помогать людям с ограниченными возможностями. А два года назад и вовсе сменил столичную прописку на агрогородок Лядно. Оказалось, на Случчине корни его рода, и судьба забросила в эти края не зря.   

За страницей белорусского священника в Instagram следят тысячи человек. Зачем ему это нужно?-13

Ирина Герель, староста и казначей храма святителя Николая Чудотворца в агрогородке Лядно Слуцкого района:
Как строили церковь, у нас менялись батюшки, но когда закончили, нам дали отца Павла, так и все хорошо получилось. Люди потянулись в храм. Много крестим тут детей. Много венчаются.   

Диана Подгурская, прихожанки храма святителя Николая Чудотворца в агрогородке Лядно Слуцкого района:
Павел добрый человек, можно не стесняться, задать любой жизненный вопрос. С молодежью ведет работы, какие-то соревнования, чтобы были духовные ценности.   

За страницей белорусского священника в Instagram следят тысячи человек. Зачем ему это нужно?-16

С этой целью священник и появился в социальных сетях. Благословение дал отец Антоний Доронин. С камерой помогли друзья. Теперь разбирает Библию онлайн и около 3 часов в день дает лайфхаки. Помогает познать таинства, примиряет детей с родителями, спасает семьи от развода и прогоняет депрессии. Оттого подписчики от Слуцка до Урала.   

За страницей белорусского священника в Instagram следят тысячи человек. Зачем ему это нужно?-19

Любовь Отдельная, прабабушка сына Павла Сергеева:
Везде отец Павел справляется, но мало спит.   

За страницей белорусского священника в Instagram следят тысячи человек. Зачем ему это нужно?-22

Любовь Савельевна не может нарадоваться долгожданному правнуку. Православное воспитание она привила внучке Юле с малых лет. В них священник нашел родственные души. Недоброжелателей хватает, но вопреки всему планов много.

Павел Сергеев:  
Хожу в качалку, поставил себе цель скинуть килограммы.   

За страницей белорусского священника в Instagram следят тысячи человек. Зачем ему это нужно?-25

А если серьезно, Павел Сергеев мечтает построить в Лядно православную школу и детский лагерь.

Павел Сергеев:   
Мы сейчас имеем общество потребления, где каждый себя считает богом, все ради себя. Женщина теряет свои женские качества, мужчина теряет свою мужественность, сейчас все переворачивается. Но Господь имеет силу все поправить, если человек захочет открыть Богу свое сердце.  

За страницей белорусского священника в Instagram следят тысячи человек. Зачем ему это нужно?-28

# Социальная помощь # калейдоскоп # Павел Сергеев # Ирина Герель # Диана Подгурская # Любовь Отдельная # Фотофакт # блогеры

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