За страницей белорусского священника в Instagram следят тысячи человек. Зачем ему это нужно?

Сегодня в Instagram у отца Павла почти 9 тысяч подписчиков. Следят за буднями сельского священника, смотрят в сторис службы и пишут в директ о самом сокровенном.

Павел Сергеев, настоятель храма святителя Николая Чудотворца в агрогородке Лядно Слуцкого района:

Моя бабушка говорила, что во время Крещения произошло такое, что священник вышел из алтаря и сказал, что этот человек будет служить Богу. Мне был год.

Такой прогноз в неверующей семье быстро забыли. Павел Сергеев прогуливал учебу в компьютерных клубах, любил подымить и даже помахать кулаками. Но разгульная жизнь не помешала получить диплом маркетолога-экономиста и открыть свою фирму в сфере IT. Казалось, это успех. Но молодой бизнесмен выбрал другую дорогу.

Павел Сергеев:

Я увидел, что перспектива 10-15 лет без выходных. И ради чего? Для того, чтобы заработать копейку? Я увидел, что никакого сокровища для души не получится приобрести.

Так, парень стал петь в церковном хоре, затем организовал молодежное братство, чтобы помогать людям с ограниченными возможностями. А два года назад и вовсе сменил столичную прописку на агрогородок Лядно. Оказалось, на Случчине корни его рода, и судьба забросила в эти края не зря.

Ирина Герель, староста и казначей храма святителя Николая Чудотворца в агрогородке Лядно Слуцкого района:

Как строили церковь, у нас менялись батюшки, но когда закончили, нам дали отца Павла, так и все хорошо получилось. Люди потянулись в храм. Много крестим тут детей. Много венчаются. Диана Подгурская, прихожанки храма святителя Николая Чудотворца в агрогородке Лядно Слуцкого района:

Павел добрый человек, можно не стесняться, задать любой жизненный вопрос. С молодежью ведет работы, какие-то соревнования, чтобы были духовные ценности.

С этой целью священник и появился в социальных сетях. Благословение дал отец Антоний Доронин. С камерой помогли друзья. Теперь разбирает Библию онлайн и около 3 часов в день дает лайфхаки. Помогает познать таинства, примиряет детей с родителями, спасает семьи от развода и прогоняет депрессии. Оттого подписчики от Слуцка до Урала.

Любовь Отдельная, прабабушка сына Павла Сергеева:

Везде отец Павел справляется, но мало спит.

Любовь Савельевна не может нарадоваться долгожданному правнуку. Православное воспитание она привила внучке Юле с малых лет. В них священник нашел родственные души. Недоброжелателей хватает, но вопреки всему планов много. Павел Сергеев:

Хожу в качалку, поставил себе цель – скинуть килограммы.