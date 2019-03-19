Первое «Евровидение». Как это было и кто такой Марсель Безансон

Начало пятидесятых. Страны Европы быстро восстанавливаются после разрушительной войны. У людей поднимается настроение. Европейцы покупают хорошие вещи, хотят красиво одеваться, ищут себе развлечения. У молодежи становятся популярными школы танцев, отдых в молочных и коктейльных барах. Оживает европейская мода. Парни носят заморские джинсы и кожаные куртки, у девушек в тренде широкие развевающиеся юбки и туфли-лодочки на шпильках. Глаз не оторвать! Пока отцы и матери восстанавливают разрушенные заводы и строят новые дома, молодёжь балдеет под песни Элвиса Пресли и на фильмах с Марлоном Брандо. Но Запад с Востоком никак не поладят: «холодная война» морозит отношения между странами. Всех напрягает, как бы опять чего не вышло. В штаб-квартире Европейского вещательного союза задумались: надо хотя бы культурно поддерживать мир на континенте. И директор телевидения Швейцарии Марсель Безансон предлагает проводить международный песенный конкурс. Что-нибудь похожее на фестиваль в Сан-Ремо, где поют песни итальянских композиторов, только пошире. От идеи до воплощения прошло целых пять лет. Вы же понимаете, – бюрократов везде хватает. Наконец 24 мая 1956 года в швейцарском городе Лугано заиграла музыка и зазвучали песни. Это открылся первый конкурс Евровидения.

Все страны, конечно, не были готовы сразу участвовать. Из семидесяти стран-членов ЕВС своих представителей послали только семь - Бельгия, Италия, Люксембург, Нидерланды, Франция, ФРГ, Швейцария. Собирались участвовать Австрия, Великобритания и Дания, да опоздали с подачей заявок. Так что первый конкурс был скромный, чуть ли не блин комом. Зато тогда участникам разрешалось петь по две песни. В то время некоторые деятели считали, что конкурс организован не ради песни и мира на земле. Дескать, телевизионщики придумали это шоу, чтобы популяризировать своё телевидение. Да пусть даже так! В любом случае, петь на всю бабушку Европу песни – это не стрелять и не стены городить между людьми. Через пять лет её-таки построят в Берлине, что еще больше усилит военное и политическое противостояние в мире. Но и конкурс к тому времени наберет обороты – уже 16 стран в нём примут участие. Так что кто кого: ястребы или голуби?! А в первом конкурсе победила 32-летняя швейцарская поп-исполнительница Лиз Ассиа с песней «Refrain».