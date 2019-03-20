Сергей Шнуров заявил о прощальном туре «Ленинграда»

«Между сложными вещами, Я скажу, как не юнец, – Этот тур будет прощальным, Вот и сказочке конец», – рассказал в стихах артист.

Новости России. 20 марта лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров сообщил о прощальном туре. Об этом музыкант написал на своей странице в Instagram.

«Ленинград» существует уже более 20 лет, хотя на некоторое время группа прерывала свою деятельность. За прошедшие годы музыкальный коллектив пробовал себя в самых разных направлениях.

Несколько месяцев назад Шнуров назвал даты новых выступлений, а теперь певец пришёл к решению, что предстоящий тур будет прощальным. Исполнитель признаётся, что может быть когда-нибудь ещё соберёт группу вновь, но пока что хочет взять перерыв.

Несколько лет назад Сергей Шнуров приезжал в Минск и рассказывал о том, что честно пытался умереть как рок-н-ролльщик, но здоровье оказалось слишком крепким.