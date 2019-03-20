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Сергей Шнуров заявил о прощальном туре «Ленинграда»

20 марта 2019 10:58
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Новости России. 20 марта лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров сообщил о прощальном туре. Об этом музыкант написал на своей странице в Instagram.  

«Между сложными вещами,  
Я скажу, как не юнец, –  
Этот тур будет прощальным,  
Вот и сказочке конец», – рассказал в стихах артист.  

Сергей Шнуров заявил о прощальном туре «Ленинграда»-1

Фото: instagram.com/shnurovs  

«Ленинград» существует уже более 20 лет, хотя на некоторое время группа прерывала свою деятельность. За прошедшие годы музыкальный коллектив пробовал себя в самых разных направлениях.  

Несколько месяцев назад Шнуров назвал даты новых выступлений, а теперь певец пришёл к решению, что предстоящий тур будет прощальным. Исполнитель признаётся, что может быть когда-нибудь ещё соберёт группу вновь, но пока что хочет взять перерыв.  

Несколько лет назад Сергей Шнуров приезжал в Минск и рассказывал о том, что честно пытался умереть как рок-н-ролльщик, но здоровье оказалось слишком крепким.  

«Несуществование – это абсолютно естественная среда» (здесь подробнее).  

# Звезды # калейдоскоп # Сергей Шнуров

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