Момент был выбран идеально. Посмотрите на девять забавных фотографий
Что можно сказать о мастерстве фотографа? Конечно, в первую очередь – это профессиональные навыки, полученные после обучения и долгой практики. Однако вторым очень важным фактором является везение и/или умение подобрать правильный момент. Ресурс Bored Panda обнаружил множество таких снимков, а мы выбрали девять из них, которые показались нам самыми интересными.
«Этот кот собирает себя сам»,
Фото: reddit.com/user/Flums666
Фото: reddit.com/user/Jorarl
«Она приземлилась мне на плечо»,
Фото: reddit.com/user/alsatianson
«Моя жена только что прислала мне фотографию нашей кошки, играющей за телевизором»,
Фото: reddit.com/user/FutonSpecialOps
«Кажется, моя кошка где-то потеряла своё тело»,
Фото: reddit.com/user/0MattyJ0
«Поймал моего приятеля-ворона во время моргания. Она выглядела очень зловеще»,
Фото: reddit.com/user/SN74HC04
Фото: reddit.com/user/Palifaith
«Жена сфотографировала наших кошек в идеальный момент»,
Фото: reddit.com/user/DizzyApps
«Думал, что водитель этой машины просто смотрела на меня без причины»,
Фото: reddit.com/user/EasternKanyeWest
Кстати, ранее мы собрали похожую коллекцию фотографий, которые были сделаны очень вовремя. Взглянуть на них можно здесь.