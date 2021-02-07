Момент был выбран идеально. Посмотрите на девять забавных фотографий

Что можно сказать о мастерстве фотографа? Конечно, в первую очередь – это профессиональные навыки, полученные после обучения и долгой практики. Однако вторым очень важным фактором является везение и/или умение подобрать правильный момент. Ресурс Bored Panda обнаружил множество таких снимков, а мы выбрали девять из них, которые показались нам самыми интересными.

«Этот кот собирает себя сам»,