Прямой эфир

Момент был выбран идеально. Посмотрите на девять забавных фотографий

07 февраля 2021 12:59
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Что можно сказать о мастерстве фотографа? Конечно, в первую очередь – это профессиональные навыки, полученные после обучения и долгой практики. Однако вторым очень важным фактором является везение и/или умение подобрать правильный момент. Ресурс Bored Panda обнаружил множество таких снимков, а мы выбрали девять из них, которые показались нам самыми интересными. 

«Этот кот собирает себя сам», 

Момент был выбран идеально. Посмотрите на девять забавных фотографий -1

Фото: reddit.com/user/Flums666 

«Идеально вовремя», 

Момент был выбран идеально. Посмотрите на девять забавных фотографий -4

Фото: reddit.com/user/Jorarl 

«Она приземлилась мне на плечо», 

Момент был выбран идеально. Посмотрите на девять забавных фотографий -7

Фото: reddit.com/user/alsatianson 

«Моя жена только что прислала мне фотографию нашей кошки, играющей за телевизором», 

Момент был выбран идеально. Посмотрите на девять забавных фотографий -10

Фото: reddit.com/user/FutonSpecialOps 

«Кажется, моя кошка где-то потеряла своё тело», 

Момент был выбран идеально. Посмотрите на девять забавных фотографий -13

Фото: reddit.com/user/0MattyJ0 

«Поймал моего приятеля-ворона во время моргания. Она выглядела очень зловеще», 

Момент был выбран идеально. Посмотрите на девять забавных фотографий -16

Фото: reddit.com/user/SN74HC04 

«Мифический Анубис», 

Момент был выбран идеально. Посмотрите на девять забавных фотографий -19

Фото: reddit.com/user/Palifaith 

«Жена сфотографировала наших кошек в идеальный момент», 

Момент был выбран идеально. Посмотрите на девять забавных фотографий -22

Фото: reddit.com/user/DizzyApps 

«Думал, что водитель этой машины просто смотрела на меня без причины», 

Момент был выбран идеально. Посмотрите на девять забавных фотографий -25

Фото: reddit.com/user/EasternKanyeWest 

Кстати, ранее мы собрали похожую коллекцию фотографий, которые были сделаны очень вовремя. Взглянуть на них можно здесь

# Фотография # калейдоскоп # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Девушка сделала маску для лица, чтобы справиться с прыщами. Теперь она сияет, как солнце
07 февраля 2021 11:39

Девушка сделала маску для лица, чтобы справиться с прыщами. Теперь она сияет, как солнце

Девушка поздравила бабушку с днём рождения и оставила её без женихов
07 февраля 2021 10:51

Девушка поздравила бабушку с днём рождения и оставила её без женихов

Точно следовало уволиться. Мужчина показал письмо, которое ему прислал бывший работодатель
07 февраля 2021 10:12

Точно следовало уволиться. Мужчина показал письмо, которое ему прислал бывший работодатель