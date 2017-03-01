Японец нашел оптическую иллюзию, которую мозг не может разгадать

Читатель блога усомнился в иллюзии и решил взял пробу цветов в фотошопе. Оказалось, что на картинке присутствуют лишь оттенки серого, голубого и зеленого.

Фото: twitter.com

Бевил Конвэй, эксперт по зрительному восприятию Национального института глаза США объяснил иллюзию так:

Когда мы ходим под голубым небом, синева в некотором смысле искажает цветовосприятие человека, загрязняя оттенки всего, что видит глаз. Если посмотреть на красное яблоко при дневном освещении и под флуоресцентными лампами, цвет будет восприниматься по-разному. Пигменты в яблоке будут точно такими же, но из-за отличий спектрального состава источника света цвет объекта для глаза человека исказиться.

Фотография с изображением клубники напомнила пользователям снимок черно-синего или бело-голубого платья.