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Японец нашел оптическую иллюзию, которую мозг не может разгадать

01 марта 2017 21:48
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Новости Японии. Японский профессор психологии Акиоши Китаоко опубликовал в своем блоге фотографию, которая заставила усомниться в правильности цветовосприятия человека. Изображение торта, украшенного клубникой, кажется содержит пиксели красного цвета. 

Японец нашел оптическую иллюзию, которую мозг не может разгадать -1

Фото: motherboard.vice.com

Читатель блога усомнился в иллюзии и решил взял пробу цветов в фотошопе. Оказалось, что на картинке присутствуют лишь оттенки серого, голубого и зеленого.

Японец нашел оптическую иллюзию, которую мозг не может разгадать -4

Фото: twitter.com

Бевил Конвэй, эксперт по зрительному восприятию Национального института глаза США объяснил иллюзию так:
Когда мы ходим под голубым небом, синева в некотором смысле искажает цветовосприятие человека, загрязняя оттенки всего, что видит глаз. Если посмотреть на красное яблоко при дневном освещении и под флуоресцентными лампами, цвет будет восприниматься по-разному. Пигменты в яблоке будут точно такими же, но из-за отличий спектрального состава источника света цвет объекта  для глаза человека исказиться.

Фотография с изображением клубники напомнила пользователям снимок черно-синего или бело-голубого платья. 

Японец нашел оптическую иллюзию, которую мозг не может разгадать -7

Фото: world4game.ru

# Фото # калейдоскоп

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