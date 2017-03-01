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Барак и Мишель Обама продали права на издание мемуаров за рекордную сумму

01 марта 2017 12:26
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Газета  «New York Times» сообщает, что Барак Обама и его жена Мишель продали права на издание мемуаров. Бывший президента США подписал контракт с издательством «Penguin Random House». Планируется выпустить 2 книги - воспоминания каждого из всемирно известной четы по отдельности. 

Барак и Мишель Обама продали права на издание мемуаров за рекордную сумму-1

Фото: YourTango

Глава издательства Маркус Доул сообщил «Мы в восторге от того, что можем продолжить наше сотрудничество с (бывшим) президентом и его супругой. Каждым словом и своим руководством они изменили мир, мы стремимся делать то же самое с помощью книг». 

Сумма, прописанная в контракте не оглашается. «Financial Times» считает, что право на издание может достигать $60 млн. Месяцем ранее сообщалось, что Барак Обама получит всего $20 млн. 

Опыт в написании и издательстве книг у Барака Обамы уже есть. Книга «Дерзость надежды» заработала 8,8 миллиона долларов, «Мечты моего отца» сделала Обаму богаче на 6,8 миллиона долларов. 

Барак и Мишель Обама продали права на издание мемуаров за рекордную сумму-3

Фото: газета.ру

Барак и Мишель Обама продали права на издание мемуаров за рекордную сумму-5

Фото: ctv.by

Для американских президентов продажа мемуаров своего рода традиция. Билл Клинтон  издал книгу «Моя жизнь»  и получил 15 миллионов долларов, а Джордж Буш-младший выпустил «Ключевые решения». 

За мемуары супругов боролись 3 самых популярных издательства мира. Многие американские издания называли покупку прав сделкой века. 

В схватке участвовала австралийская компания Руперта Мердока. Но победа «Penguin Random House» была предсказуемой, издательство в сотрудничестве с Обамой заработало немало денег. 

# Барак Обама # США

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