Барак и Мишель Обама продали права на издание мемуаров за рекордную сумму

Газета «New York Times» сообщает, что Барак Обама и его жена Мишель продали права на издание мемуаров . Бывший президента США подписал контракт с издательством «Penguin Random House». Планируется выпустить 2 книги - воспоминания каждого из всемирно известной четы по отдельности.

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Глава издательства Маркус Доул сообщил «Мы в восторге от того, что можем продолжить наше сотрудничество с (бывшим) президентом и его супругой. Каждым словом и своим руководством они изменили мир, мы стремимся делать то же самое с помощью книг».

Сумма, прописанная в контракте не оглашается. «Financial Times» считает, что право на издание может достигать $60 млн. Месяцем ранее сообщалось, что Барак Обама получит всего $20 млн.

Опыт в написании и издательстве книг у Барака Обамы уже есть. Книга «Дерзость надежды» заработала 8,8 миллиона долларов, «Мечты моего отца» сделала Обаму богаче на 6,8 миллиона долларов.