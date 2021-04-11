«Я невероятно благодарна». Женщина рассказала, как Кейт Миддлтон помогла ей изменить жизнь
Девушка с большим уважением относится к герцогине Кембриджской. Ведь Кейт Миддлтон стала тем человеком, который изменил её жизнь.
Как сообщает The Sun, 33-летняя Габриэлла Дуглас с 2011 года зарабатывает деньги необычным способом. С того момента, как принц Уильям женился, случайные прохожие стали внимательно присматриваться к Габриэлле. Они говорили, что девушка очень похожа на супругу наследника британского престола.
Фото: instagram.com/kensingtonroyal
Примерно в то же время мама Дуглас предложила дочке отправить её фотографии в агентство двойников. Хотя тогда девушка работала дизайнером мебели и неплохо зарабатывала, в перспективе зарплата двойника выглядела куда привлекательнее.
Фото: instagram.com/kensingtonroyal
Кейт вышла замуж за принца Уильяма в апреле 2011 года, и уже в августе Габриэлле предложили первую подработку. С девушкой захотел сотрудничать фотограф, который специализируется на двойниках знаменитостей.
Фото: instagram.com/gabriellamunrodouglas
Дуглас продолжала работать дизайнером с 9 до 17, а в роли двойника выступала по вечерам и в выходные дни. Вскоре её доход от этой деятельности стал приносить от 650 до 1000 фунтов в день (от 890 до 1370 долларов). Кроме того, по словам Габриэллы, это было очень весело и совсем не походило на какие-то рабочие обязанности.
Фото: instagram.com/gabriellamunrodouglas
«Конечно, подражание Кейт означало, что мне нужно было не отставать от её гардероба и аксессуаров, но, к счастью, это было довольно легко. Я научилась делать прическу и макияж в её стиле и внимательно следила за статьями в прессе, чтобы подражать её уличной одежде», – рассказывает британка.
Фото: instagram.com/gabriellamunrodouglas
Благодаря работе двойника Дуглас познакомилась со многими известными людьми, а также побывала на разных корпоративных мероприятиях и частных вечеринках. Также она была на церемонии открытия Олимпийских игр в 2012 году.
Фото: instagram.com/gabriellamunrodouglas
«Я помню, как она появилась в платье в горошек. Мне пришлось бежать с работы, чтобы купить его, пока его не распродали. А когда она была беременна принцем Джорджем, я даже купила искусственный живот», – поделилась воспоминаниями Габриэлла.
Фото: instagram.com/gabriellamunrodouglas
Всё это продолжалось до 2016 года. За пять лет девушка заработала достаточно, чтобы перестать подражать Миддлтон и открыть собственный небольшой бизнес. В 2019 году Дуглась начала встречаться с мужчиной, и через год у них родились девочки-близнецы.
Фото: instagram.com/gabriellamunrodouglas
«Кейт во многом изменила мою жизнь. То, что я стала её двойником, принесло мне много счастья и веселья. В финансовом отношении это позволило мне приобрести мою первую квартиру в Лондоне. Я невероятно благодарна Кейт, и, конечно, моей прекрасной маме», – подытожила британка.
Фото: instagram.com/gabriellamunrodouglas
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