Прямой эфир

«Я невероятно благодарна». Женщина рассказала, как Кейт Миддлтон помогла ей изменить жизнь

11 апреля 2021 11:01
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Девушка с большим уважением относится к герцогине Кембриджской. Ведь Кейт Миддлтон стала тем человеком, который изменил её жизнь. 

Как сообщает The Sun, 33-летняя Габриэлла Дуглас с 2011 года зарабатывает деньги необычным способом. С того момента, как принц Уильям женился, случайные прохожие стали внимательно присматриваться к Габриэлле. Они говорили, что девушка очень похожа на супругу наследника британского престола. 

«Я невероятно благодарна». Женщина рассказала, как Кейт Миддлтон помогла ей изменить жизнь -1

Фото: instagram.com/kensingtonroyal 

Примерно в то же время мама Дуглас предложила дочке отправить её фотографии в агентство двойников. Хотя тогда девушка работала дизайнером мебели и неплохо зарабатывала, в перспективе зарплата двойника выглядела куда привлекательнее. 

«Я невероятно благодарна». Женщина рассказала, как Кейт Миддлтон помогла ей изменить жизнь -4

Фото: instagram.com/kensingtonroyal 

Кейт вышла замуж за принца Уильяма в апреле 2011 года, и уже в августе Габриэлле предложили первую подработку. С девушкой захотел сотрудничать фотограф, который специализируется на двойниках знаменитостей. 

«Я невероятно благодарна». Женщина рассказала, как Кейт Миддлтон помогла ей изменить жизнь -7

Фото: instagram.com/gabriellamunrodouglas

Дуглас продолжала работать дизайнером с 9 до 17, а в роли двойника выступала по вечерам и в выходные дни. Вскоре её доход от этой деятельности стал приносить от 650 до 1000 фунтов в день (от 890 до 1370 долларов). Кроме того, по словам Габриэллы, это было очень весело и совсем не походило на какие-то рабочие обязанности. 

«Я невероятно благодарна». Женщина рассказала, как Кейт Миддлтон помогла ей изменить жизнь -10

Фото: instagram.com/gabriellamunrodouglas

«Конечно, подражание Кейт означало, что мне нужно было не отставать от её гардероба и аксессуаров, но, к счастью, это было довольно легко. Я научилась делать прическу и макияж в её стиле и внимательно следила за статьями в прессе, чтобы подражать её уличной одежде», – рассказывает британка. 

«Я невероятно благодарна». Женщина рассказала, как Кейт Миддлтон помогла ей изменить жизнь -13

Фото: instagram.com/gabriellamunrodouglas

Благодаря работе двойника Дуглас познакомилась со многими известными людьми, а также побывала на разных корпоративных мероприятиях и частных вечеринках. Также она была на церемонии открытия Олимпийских игр в 2012 году. 

«Я невероятно благодарна». Женщина рассказала, как Кейт Миддлтон помогла ей изменить жизнь -16

Фото: instagram.com/gabriellamunrodouglas

«Я помню, как она появилась в платье в горошек. Мне пришлось бежать с работы, чтобы купить его, пока его не распродали. А когда она была беременна принцем Джорджем, я даже купила искусственный живот», – поделилась воспоминаниями Габриэлла. 

«Я невероятно благодарна». Женщина рассказала, как Кейт Миддлтон помогла ей изменить жизнь -19

Фото: instagram.com/gabriellamunrodouglas

Всё это продолжалось до 2016 года. За пять лет девушка заработала достаточно, чтобы перестать подражать Миддлтон и открыть собственный небольшой бизнес. В 2019 году Дуглась начала встречаться с мужчиной, и через год у них родились девочки-близнецы. 

«Я невероятно благодарна». Женщина рассказала, как Кейт Миддлтон помогла ей изменить жизнь -22

Фото: instagram.com/gabriellamunrodouglas

«Кейт во многом изменила мою жизнь. То, что я стала её двойником, принесло мне много счастья и веселья. В финансовом отношении это позволило мне приобрести мою первую квартиру в Лондоне. Я невероятно благодарна Кейт, и, конечно, моей прекрасной маме», – подытожила британка. 

«Я невероятно благодарна». Женщина рассказала, как Кейт Миддлтон помогла ей изменить жизнь -25

Фото: instagram.com/gabriellamunrodouglas

Кстати, ранее мы рассказывали о парне, жизнь которого тоже изменила представительница королевской семьи. Ещё малышом парень оказался на руках у принцессы Дианы – подробнее здесь

# Королевская семья # калейдоскоп # Кейт Миддлтон # принц Уильям # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Девушка хотела покорить сердце парня способом из сериалов. Не сработало
11 апреля 2021 09:32

Девушка хотела покорить сердце парня способом из сериалов. Не сработало

Или я, или твой питомец. Люди рассказали о том, как выбрали домашнего любимца
11 апреля 2021 08:49

Или я, или твой питомец. Люди рассказали о том, как выбрали домашнего любимца

Глаза и зубы. Показываем гусеницу с очень необычной «головой»
11 апреля 2021 07:47

Глаза и зубы. Показываем гусеницу с очень необычной «головой»