«Я не могу провести время со своими близкими». Никита Ходас рассказывает, как изменилась жизнь после шоу талантов

Ещё недавно Никита Ходас пел под гитару в подземке на Октябрьской площади и тусовочных улицах Минска. А сегодня юный исполнитель, сыскавший славу после популярного вокального шоу талантов «Песни» на телеканале «ТНТ», фигура мега-узнаваемая.

Никита Ходас, бывший участник реалити-шоу: Подписываются люди. Я не могу провести время со своими близкими людьми, потому что кто-то подходит и просит сфотографироваться. Это очень приятно, очень круто, это мотивирует.

На кастинге талант белорусского певца отметили владельцы крупнейших лейблов российского шоу-бизнеса. Между тем, признаётся молодой человек, чтобы стать своим в «звёздном» мире, одного умения петь – недостаточно. Важно не просто быть способным, а артистом высокого уровня.

Никита Ходас:

На самом деле я очень волновался. Спел свою авторскую музыку. Мне такие говорят в конце: «Все мы поняли, что ты хорошо поёшь» – это я не выпендриваюсь, мне так и говорили. В итоге я прошёл, всё было на очень высоком уровне, которому я на тот момент не соответствовал, и я прошёл достаточно далеко, как мне кажется. Вообще, я полностью согласен с мнением жюри, что я не готов.