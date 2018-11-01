«Я не могу провести время со своими близкими». Никита Ходас рассказывает, как изменилась жизнь после шоу талантов

Ещё недавно Никита Ходас пел под гитару в подземке на Октябрьской площади и тусовочных улицах Минска. А сегодня юный исполнитель, сыскавший славу после популярного вокального шоу талантов «Песни» на телеканале «ТНТ», фигура мега-узнаваемая.
Ещё недавно Никита Ходас пел под гитару в подземке на Октябрьской площади и тусовочных улицах Минска. А сегодня юный исполнитель, сыскавший славу после популярного вокального шоу талантов «Песни» на телеканале «ТНТ», фигура мега-узнаваемая.
Никита Ходас, бывший участник реалити-шоу:
Подписываются люди. Я не могу провести время со своими близкими людьми, потому что кто-то подходит и просит сфотографироваться. Это очень приятно, очень круто, это мотивирует.
На кастинге талант белорусского певца отметили владельцы крупнейших лейблов российского шоу-бизнеса. Между тем, признаётся молодой человек, чтобы стать своим в «звёздном» мире, одного умения петь – недостаточно. Важно не просто быть способным, а артистом высокого уровня.
Никита Ходас:
На самом деле я очень волновался. Спел свою авторскую музыку. Мне такие говорят в конце: «Все мы поняли, что ты хорошо поёшь» – это я не выпендриваюсь, мне так и говорили. В итоге я прошёл, всё было на очень высоком уровне, которому я на тот момент не соответствовал, и я прошёл достаточно далеко, как мне кажется. Вообще, я полностью согласен с мнением жюри, что я не готов.
Сегодня Никита Ходас плотно занимается творчеством и готовит сюрприз для поклонников. А ещё радует фанатов проектами с отечественными звёздами.
Никита Ходас:
Я, на самом деле, очень благодарен, могу сказать этому проекту: это был самый лучший опыт в моей жизни, и который стоил того времени, тех нервов, всего того, что я прошёл там.