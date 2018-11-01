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«Я не могу провести время со своими близкими». Никита Ходас рассказывает, как изменилась жизнь после шоу талантов

01 ноября 2018 09:27
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Ещё недавно Никита Ходас пел под гитару в подземке на Октябрьской площади и тусовочных улицах Минска. А сегодня юный исполнитель, сыскавший славу после популярного вокального шоу талантов «Песни» на телеканале «ТНТ», фигура мега-узнаваемая.

«Я не могу провести время со своими близкими». Никита Ходас рассказывает, как изменилась жизнь после шоу талантов -1

Никита Ходас, бывший участник реалити-шоу:
Подписываются люди. Я не могу провести время со своими близкими людьми, потому что кто-то подходит и просит сфотографироваться. Это очень приятно, очень круто, это мотивирует.

«Я не могу провести время со своими близкими». Никита Ходас рассказывает, как изменилась жизнь после шоу талантов -4

На кастинге талант белорусского певца отметили владельцы крупнейших лейблов российского шоу-бизнеса. Между тем, признаётся молодой человек, чтобы стать своим в «звёздном» мире, одного умения петь недостаточно. Важно не просто быть способным, а артистом высокого уровня.

Никита Ходас:
На самом деле я очень волновался. Спел свою авторскую музыку. Мне такие говорят в конце: «Все мы поняли, что ты хорошо поёшь» – это я не выпендриваюсь, мне так и говорили. В итоге я прошёл, всё было на очень высоком уровне, которому я на тот момент не соответствовал, и я прошёл достаточно далеко, как мне кажется. Вообще, я полностью согласен с мнением жюри, что я не готов.

«Я не могу провести время со своими близкими». Никита Ходас рассказывает, как изменилась жизнь после шоу талантов -7

Сегодня Никита Ходас плотно занимается творчеством и готовит сюрприз для поклонников. А ещё радует фанатов проектами с отечественными звёздами.

Никита Ходас:
Я, на самом деле, очень благодарен, могу сказать этому проекту: это был самый лучший опыт в моей жизни, и который стоил того времени, тех нервов, всего того, что я прошёл там.

«Я не могу провести время со своими близкими». Никита Ходас рассказывает, как изменилась жизнь после шоу талантов -10

Участники «Дом-2» из Беларуси рассказали о закулисье проекта и жизни после реалити

# Телевидение # калейдоскоп # Никита Ходас # Сергей Захарьяш # Алексей Чайчиц # Фотофакт # общество

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