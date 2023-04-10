Опасен даже холодильник. Эксперт по кибербезопасности рассказал про тёмную сторону «умного» дома

Все больше наших домашних гаджетов и приборов подключаются к Интернету. Специалист по кибербезопасности Даррен Гуччионе, генеральный директор компании Keeper Security, утверждает , что это представляет большую опасность. Даррен предостерегает от использования устройств, которые известны как «умные» домашние гаджеты.

Хакеры могут атаковать ваш дом даже через холодильник. Специалисты по кибербезопасности рассказали журналу The Sun, что устройства умного дома все чаще используются для виртуального взлома вашего дома.

Это может быть что угодно, от холодильника до телевизора, или системы умного дома для отопления, камер или дверных звонков. Без надлежащего контроля они могут дать хакерам доступ к вашим домам.

«Домашние интернет-устройства часто используются киберпреступниками для создания ботнета (сети из ботов, зараженных компьютеров или устройств, управляемых бот-мастером), который затем можно использовать для DDoS-атак», – добавил Даррен.

То есть хакеры могут использовать вашу технику для того, чтобы «ломать» сайты различных компаний. Но и это еще не все.

«Внутри вашего дома незащищенные интернет-устройства могут дать злоумышленникам полный доступ к вашей сети. Это означает, что ваш холодильник может служить устройством наблюдения или ботом для злоумышленников», – объяснил Гуччионе.

Что необходимо предпринять, чтобы предотвратить кибератаку? Даррен утверждает, что лучше всего позаботиться о своих устройствах в плане кибернетической безопасности.