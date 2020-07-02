Гадюка забралась в ванную мужчины и родила 35 змей

Новости Индии. В Индии местный житель нашёл у себя в ванной комнате змею. Пока её ловили, она родила 35 детёнышей.

Как сообщает Latest Ly, житель пригорода индийского города Коимбатура столкнулся с определённой проблемой. В один из дней он обнаружил у себя дома змею. Мужчина обратился к специалистам и попросил их забрать рептилию.