Гадюка забралась в ванную мужчины и родила 35 змей
Новости Индии. В Индии местный житель нашёл у себя в ванной комнате змею. Пока её ловили, она родила 35 детёнышей.
Как сообщает Latest Ly, житель пригорода индийского города Коимбатура столкнулся с определённой проблемой. В один из дней он обнаружил у себя дома змею. Мужчина обратился к специалистам и попросил их забрать рептилию.
Прибывшая команда змееловов увидела цепочную гадюку, которая рожала детёнышей. Пока специалисты занимались поимкой змеи, она успела родить 35 малышей. Змееловы забрали всех рептилий и в тот же день выпустили их в лесу.
Стоит отметить, что цепочная гадюка самая распространенная в Южной Азии ядовитая змея и одна из самых опасных.
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