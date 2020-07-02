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Гадюка забралась в ванную мужчины и родила 35 змей

02 июля 2020 13:40
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Новости Индии. В Индии местный житель нашёл у себя в ванной комнате змею. Пока её ловили, она родила 35 детёнышей.

Как сообщает Latest Ly, житель пригорода индийского города Коимбатура столкнулся с определённой проблемой. В один из дней он обнаружил у себя дома змею. Мужчина обратился к специалистам и попросил их забрать рептилию.

Гадюка забралась в ванную мужчины и родила 35 змей-1

Фото: twitter.com/ANI 

Прибывшая команда змееловов увидела цепочную гадюку, которая рожала детёнышей. Пока специалисты занимались поимкой змеи, она успела родить 35 малышей. Змееловы забрали всех рептилий и в тот же день выпустили их в лесу.

Гадюка забралась в ванную мужчины и родила 35 змей-4

Фото: twitter.com/ANI 

Стоит отметить, что цепочная гадюка самая распространенная в Южной Азии ядовитая змея и одна из самых опасных.

Ранее мы рассказывали о мужчине, который выжил после укуса ядовитой змеи. Его спас приобретённый много лет назад иммунитет – подробнее здесь.

# Дикие животные # калейдоскоп # Фотофакт

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