Школьники из Слуцка создали приложение-гид по музеям: «Будет одна кнопка «начать распознавание»

Школьники из Слуцка оказались в нужном месте в нужный час. Эрмитаж вдохновил их на создание веб-приложения, которое поможет знакомиться с произведениями искусства без аудиогидов и QR-кодов.

Артур Царикович, ученик 10 класса ГУО «Средняя школа №11 г. Слуцка»:

Когда пользователь заходит в музей, ему нужно подключиться к Wi-Fi. Дальше он зайдёт на сайт, вводит название базы данных и пароль к ней, после этого перед ним будет одна кнопка «начать распознавание». Пользователь нажимает эту кнопку и фотографирует картину, отправляет на сервер и дальше он получает всю информацию о картине.

Phone Paint Detector не занимает память телефона и позволяет распознавать картины даже на большом расстоянии. Приложение активно, даже если шедевр поврежден на 30%. Умный гид работает в режиме онлайн и оффлайн, как от пользователя, так и от администратора. Анастасия Кривленя, ученица 10 класса ГУО «Средняя школа №11 г. Слуцка»:

Главное преимущество, как мне кажется, это возможность создавать базы данных. Необязательно музей может создать базу данных, но и свободный художник, который решил создать свою выставку, но у которого нет денег на аудиогид.

Владимир Жук, учитель информатики ГУО «Средняя школа №11 г. Слуцка»:

Если мы сейчас включим компьютер через Интернет и укажем IP-адрес, то можно, хоть в США, SMS сбросить просто адрес и включить сервер.

Базу данных можно постоянно редактировать. Такой возможности нет даже у Google. Наши школьники пошли своим путём и недавно получили высокую оценку на XV Балтийском научно-инженерном конкурсе. У них большие планы. Анастасия Кривленя:

Наше приложение может работать под любую задачу, где требуется распознавание изображения. Вы пришли в магазин, хотите купить себе мороженое и вы хотите узнать, сколько оно стоит, но вы видите много ценников. Вы можете сфотографировать мороженое и понять, сколько оно стоит.