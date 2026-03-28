В Париже до +11, а в Вене +9 и без существенных осадков – погода в Европе на неделю

К чему далее готовиться западным соседям, узнаем прямо сейчас! Вот свежий климатический расклад по Европе!

В столице Франции синоптики прогнозируют погоду без осадков. Температура до +11. В Вене +9 и без существенных осадков. В Риме прогнозируется кратковременный дождь и до +18. В Мадриде столбики термометров покажут +16 и без существенных осадков.

В Софии до +8 и дождь. В турецкой столице до +6 и будет дождь. В Афинах +15, возможен кратковременный дождь.