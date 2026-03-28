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В Париже до +11, а в Вене +9 и без существенных осадков – погода в Европе на неделю

28 марта 2026 17:45
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К чему далее готовиться западным соседям, узнаем прямо сейчас! Вот свежий климатический расклад по Европе!

В Париже до +11, а в Вене +9 и без существенных осадков – погода в Европе на неделю-2

В столице Франции синоптики прогнозируют погоду без осадков. Температура до +11. В Вене +9 и без существенных осадков. В Риме прогнозируется кратковременный дождь и до +18. В Мадриде столбики термометров покажут +16 и без существенных осадков. 

В Париже до +11, а в Вене +9 и без существенных осадков – погода в Европе на неделю-4

В Софии до +8 и дождь. В турецкой столице до +6 и будет дождь. В Афинах +15, возможен кратковременный дождь. 

В Париже до +11, а в Вене +9 и без существенных осадков – погода в Европе на неделю-6

Перенесемся в Прибалтику. В Риге без существенных осадков и +10 градусов. В Вильнюсе +12. В Варшаве +12 без осадков. +12 в Киеве. В столице России прогнозируется настоящее тепло. +16 градусов без осадков, облачно с прояснениями.

# Погода

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