В Париже до +11, а в Вене +9 и без существенных осадков – погода в Европе на неделю

К чему далее готовиться западным соседям, узнаем прямо сейчас! Вот свежий климатический расклад по Европе!
К чему далее готовиться западным соседям, узнаем прямо сейчас! Вот свежий климатический расклад по Европе!
В столице Франции синоптики прогнозируют погоду без осадков. Температура до +11. В Вене +9 и без существенных осадков. В Риме прогнозируется кратковременный дождь и до +18. В Мадриде столбики термометров покажут +16 и без существенных осадков.
В Софии до +8 и дождь. В турецкой столице до +6 и будет дождь. В Афинах +15, возможен кратковременный дождь.
Перенесемся в Прибалтику. В Риге без существенных осадков и +10 градусов. В Вильнюсе +12. В Варшаве +12 без осадков. +12 в Киеве. В столице России прогнозируется настоящее тепло. +16 градусов без осадков, облачно с прояснениями.