В Москве госпитализирован Дима Билан

Новости России. 34-летний певец, наставник популярного телевизионного проекта «Голос» Дмитрий Билан попал в больницу. Об этом мужчина сообщил на своей странице в социальной сети.



На больничной койке артист оказался из-за бронхита, который едва не перерос в пневмонию. Певец успокоил своих поклонников: его здоровье под контролем, и скоро он пойдет на поправку.





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