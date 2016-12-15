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В Москве госпитализирован Дима Билан

15 декабря 2016 16:18
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Новости России. 34-летний певец, наставник популярного телевизионного проекта «Голос» Дмитрий Билан попал в больницу. Об этом мужчина сообщил на своей странице в социальной сети.

На больничной койке артист оказался из-за бронхита, который едва не перерос в пневмонию. Певец успокоил своих поклонников: его здоровье под контролем, и скоро он пойдет на поправку.


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# Фотофакт # Звезды # калейдоскоп # Дима Билан

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