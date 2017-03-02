Об алкотестерах и глюкометрах можно забыть. Японские ученые напечатали электронные татуировки на обычном принтере

Японские ученые из университета Васэда придумали, как быстро, просто и недорого делать электронные татуирови.

Фото: apiemistika.lt

Из-за использования новых технологий татуировка теперь не просто забава ради красоты. Электронные татуировки позволят наносить различные компоненты на тело человека. Благодаря этому, не прибегая к использованию дополнительных гаджетов, можно будет измерить уровень глюкозы или алкоголя в крови.

Работа японцев получила большой резонанс. Метод изготовления токопроводящих татуировок, предложенный учеными, значительно удобнее и дешевле предложений конкурентов. Для печати понадобится всего лишь стандартный струйный принтер. Соединить части можно без пайки.

Секрет изобретения в том, что татуировка печатается на тонких листах гибкой пленки, толщина которой 750 нанометров (волос имеет толщину 100 000 нанометров). Проводка создается при помощи струйной печати. Чипы и светодиоды разместить на татуировке можно за счет печати и закрепления нового самоклеящегося слоя пленки. Клейкая сторона позволит разместить татуировку на теле без соблюдения какого-либо температурного режима или стерилизации.

Электронные татуировки найдут применение в медицине и спорте для мониторинга показателей организма. Человек таким образом может получить возможность управлять всеми сферами своей жизни без ипользования дополнительных гаджетов.