Бабушка станцевала на сотом дне рождения и стала звездой интернета

Новости США. Внучка опубликовала в Instagram видео, где ее 100-летняя бабушка зажигает под Бруно Марса. Девушка подписала, что унаследовала от нее отношение к жизни и любовь к выпивке. Ролик сразу же стал интернет-сенсацией.



Подписчики девушки распространили видео в социальных сетях. Теперь в аккаунте внучки комментарии оставляют люди со всего мира.

dria_rn Я бы смотрел то вечно. Она сделала мой день.

shakerak__ Я отказываюсь верить, что этой бабушке сто лет.

Русскоязычные пользователи узнали о танцующей бабушке благодаря СМИ и теперь присоединились к поздравлениям.

natalya_bazeva Какая классная у Вас бабушка! крепкого ей здоровья и ещё много радостных дней!

Итальянские СМИ заинтересовались историей 100-летней бабушки и взяли интервью у ее внучки.