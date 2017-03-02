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Бабушка станцевала на сотом дне рождения и стала звездой интернета

02 марта 2017 18:30
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Новости США. Внучка опубликовала в Instagram видео, где ее 100-летняя бабушка зажигает под Бруно Марса. Девушка подписала, что унаследовала от нее отношение к жизни и любовь к выпивке. Ролик сразу же стал интернет-сенсацией. 

Бабушка станцевала на сотом дне рождения и стала звездой интернета-1


Подписчики девушки распространили видео в социальных сетях. Теперь в аккаунте внучки комментарии оставляют  люди со всего мира.
dria_rn Я бы смотрел то вечно. Она сделала мой день. 
shakerak__ Я отказываюсь верить, что этой бабушке сто лет.
Русскоязычные пользователи узнали о танцующей бабушке благодаря СМИ и теперь присоединились к поздравлениям. 
natalya_bazeva Какая классная у Вас бабушка! крепкого ей здоровья и ещё много радостных дней!
Итальянские СМИ заинтересовались историей 100-летней бабушки и взяли интервью у ее внучки.

# Пенсионеры # Танцы # калейдоскоп

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