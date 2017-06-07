«У мамы был сердечный приступ»: Орбакайте о состоянии здоровья Аллы Пугачевой

Новости России. В конце мая Алла Пугачева перенесла сердечный приступ. Об этом рассказала ее дочь Кристина Орбакайте.

Кристина Орбакайте (в интервью «КП»):

У мамы был сердечный приступ. Врач прилетел из Лондона, чтобы продиагностировать. Я узнала уже после, мама не хотела меня расстраивать и волновать в мой день рождения (я находилась в это время в Америке).

Сердечный приступ, пожалуй, самый распространенный повод для вызова бригады скорой помощи. И это правильно. Что можно сделать еще до приезда врачей? – советы врача здесь.

После обследования, по информации российских изданий, Алла Борисовна уехала с двойняшками Гарри и Лизой и мужем Максимом Галкиным на летние каникулы в Юрмалу.