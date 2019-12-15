«У неё свои съёмки». Полина Гагарина показала, как её дочь танцует дома у новогодней ёлки

Новости России. Полина Гагарина вовсю готовится к новогодним праздникам. Певица уже нарядила елку у себя дома.
Снимок Гагарина опубликовала на странице в Instagram. Около украшенного символа Нового года танцевала дочка певицы – 2-летняя Мия.
Новости России. Полина Гагарина вовсю готовится к новогодним праздникам. Певица уже нарядила елку у себя дома.
Снимок Гагарина опубликовала на странице в Instagram. Около украшенного символа Нового года танцевала дочка певицы – 2-летняя Мия.
Фото: instagram.com/gagara1987
Полина Гагарина:
Поставили нашу красавицу. В этом году она получилась особенно теплой, нежной и очень стильной! Водили хороводы с Миюшей, пели песни, выходной удался на славу.
Фото: instagram.com/gagara1987
Певица редко публикует кадры с дочкой в соцсетях. Подписчики умилились трогательному видео с девочкой и отметили, что она очень выросла.
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