«У неё свои съёмки». Полина Гагарина показала, как её дочь танцует дома у новогодней ёлки

Снимок Гагарина опубликовала на странице в Instagram. Около украшенного символа Нового года танцевала дочка певицы – 2-летняя Мия.

Новости России. Полина Гагарина вовсю готовится к новогодним праздникам. Певица уже нарядила елку у себя дома.

Полина Гагарина: Поставили нашу красавицу. В этом году она получилась особенно теплой, нежной и очень стильной! Водили хороводы с Миюшей, пели песни, выходной удался на славу.

Певица редко публикует кадры с дочкой в соцсетях. Подписчики умилились трогательному видео с девочкой и отметили, что она очень выросла.

Максим Галкин пошутил, что у ребенка свои новогодние концерты. «Счастье! И у нее свои съемки на Огоньке».