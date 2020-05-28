«У меня не будет громких заявлений». Евгения Лоза рассказала о разводе с Антоном Батыревым

Новости России. Актриса Евгения Лоза решила расстаться со своим супругом Антоном Батыревым. Об этом артистка рассказала на своей странице в Instagram.

«Не будь я публичной личностью, я бы и вовсе не стала об этом упоминать, но раз уж однажды я набралась смелости заявить о своём браке, тогда и найти в себе силы сказать о разводе я также должна», – написала Лоза.