«У меня не будет громких заявлений». Евгения Лоза рассказала о разводе с Антоном Батыревым

Новости России. Актриса Евгения Лоза решила расстаться со своим супругом Антоном Батыревым. Об этом артистка рассказала на своей странице в Instagram.
«Не будь я публичной личностью, я бы и вовсе не стала об этом упоминать, но раз уж однажды я набралась смелости заявить о своём браке, тогда и найти в себе силы сказать о разводе я также должна», – написала Лоза.
Фото: instagram.com/loza_jenya
По словам Евгении, она благодарна Батыреву за любовь и всё прекрасное, что было между ними. Теперь их семейная жизнь закончилась, но актёры разошлась мирно и остались в хороших отношениях.
«Вы с любовью приняли нашу пару и, надеюсь, с уважением отнесётесь к нашему решению расстаться», – выразила надежду Евгения Лоза.
Напомним, актёры вступили в брак в августе 2019 года.
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