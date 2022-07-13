Экзоскелеты и столы-собеседники. 5 новинок будущего, которые упростят нашу жизнь

Мир изменяется каждый день: разработчики, конструкторы и программисты активно совершенствуют и изобретают технологические новинки. Они пытаются воплотить все, что сделает повседневную жизнь проще и веселее. Мы представляем 5 изобретений, которые в скором будущем могут стать обыденными. А пока доступны далеко не многим.



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Карты банков с «неуловимым» CVV Такая разработка находится на вооружении у Банка Америки. Код, который есть на задней стороне любой банковской карточки, представляет собой небольшое электронное табло. Цифра на нем меняется каждые четыре часа, что значительно усложнит жизнь мошенникам.



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Электровелосипеды, которые не нужно заряжать А пока города наполняются электрическими самокатами, на горизонте уже маячат электровелосипеды, которые почти не нуждаются в подзарядке. Для того, чтобы велосипед «заработал», вам необходимо разогнаться до скорости 5 километров в час – скорости обычной ходьбы. Далее вам нужно трижды прокрутить педали назад для того, чтобы включить электродвигатель. Кроме того, велосипедом можно будет управлять из приложения, которое будет блокировать вашего железного коня при попытке кражи. Стоимость первых моделей такого транспорта будет достигать 4 тысяч долларов. Но вскоре после выпуска разработчики обещают понизить цену.



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С заботой о братьях наших меньших А это будка с кондиционером, которую можно арендовать для вашего питомца, пока вы ходите по магазинам. Идеально подойдет для любителей шопинга в летний зной.



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Экзоскелет, как у Терминатора Все иногда сталкиваются с ситуациями, когда нужно, например, поднять тяжелую вещь, какой-то груз и перенести его. С непривычки можно сильно навредить своему организму. В России, к примеру, уже выпускают экзоскелеты, снижающие нагрузку на позвоночник во время подъема и переноски тяжелых грузов. Такую разработку можно использовать во всех сферах жизни – от туризма до помощи пожилым родителям дома. А также для помощи в спасательных операциях МЧС.



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Умный стол для переговоров Думаете, что «умными» бывают только часы? Ошибаетесь. Компании по всему миру создают мебель со встроенной техникой и «примочками» для лучшей жизни. Такой стол разработан специально для компаний, которые хотят проводить переговоры с комфортом. И заодно расположить к себе клиентов. В «начинку» ноу-хау входят: портативные зарядные устройства для смартфонов, динамики, инновационная спикер-система, голосовой помощник и автоматическая регулировка высоты стола.



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