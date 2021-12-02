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Принты, яркие цвета и длинные рукава. Какие свитеры модно носить этой зимой?

02 декабря 2021 08:55
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Нежные-снежные. Свитер – фаворит зимы. «Теплышей» дизайнеры делают объемными, с круглыми и треугольными вырезами. На смену предлагают бабушкины жилеты, кардиганы, модели-поло и с молниеносными застежками.

Принты, яркие цвета и длинные рукава. Какие свитеры модно носить этой зимой?-1

Анна Ботян, стилист:
Еще один тренд в этом сезоне – это свитер-облачко, полупрозрачный, не волнуйтесь, смело поддевайте контрастные топы, белье, футболки, чтобы немножко просвечивалось. Это необычно и стильно выглядит. Еще стоит обратить внимание на рукава. Чтобы рукава не облегали, а были прямые, тренд в этом сезоне длинные рукава. То есть когда вы опускаете руку, свитер должен быть длиннее руки. Не стоит бояться объемных свитеров, если вы хотите выглядеть худее. Можно использовать ремень, можно просто взять край свитера и заправить сбоку, например, в вашу юбку, джинсы, образуется треугольник, подчеркивается место нахождения вашей талии.

Принты, яркие цвета и длинные рукава. Какие свитеры модно носить этой зимой?-4

Зимний мегаполис окутывает крупная вязка. Выглядит она сказочно и согревает как корица в чае. Такие образы хороши будут и за городом. В офисе стиль и комфорт обеспечит гладкая фактура. В палитре играют как ванильные оттенки, так и яркие вспышки гирлянд. Немного неона – и день удался.

Принты, яркие цвета и длинные рукава. Какие свитеры модно носить этой зимой?-7

Анна Ботян:
В этом сезоне можно носить яркие, интересные, принтованные свитеры. Все дизайнеры выпустили какие-то необычные принты с цветами, вышивками, яркий, кислотный, с дырками, подранные, с бахромой. В этом направлении можно фантазировать на все 100 процентов. Выбирайте тот оттенок, который вам больше нравится, можно носить с классическими джинсами, брюками, также с юбками, мини-платьями. Трендовый зеленый цвет, как сегодня на мне. Можно выбрать яркие кислотные оттенки, розовые, желтые, фиолетовые, оранжевые и так далее, не сдерживайте себя.

Принты, яркие цвета и длинные рукава. Какие свитеры модно носить этой зимой?-10

    

В мандариновые деньки не обойтись без свитера а-ля один дома. Олени, Санта, снежинки-мультики. Делайте громче и создавайте новогоднюю атмосферу с нотками джаза и глинтвейна. Если днем на работу, а вечером на свидание, спасет платье-свитер. Достаточно подчеркнуть талию ремешком и выбрать между ботфортами и ботинками по погоде.

Принты, яркие цвета и длинные рукава. Какие свитеры модно носить этой зимой?-13

Анна Ботян:
Сегодня на нашей модели свитер-платье с откладным воротником, его в этом сезоне лучше не закручивать, а, наоборот, вот так вот расправить, чтобы он у нас небрежно лежал и при этом создавалась ассиметричная волна.

При выборе модных «клубочков» обращайте внимание на состав. В толстой шерсти будет жарко на учебе-работе. Легкий хлопок не согреет на лыжне. Советы для зимней базы для вас.

Принты, яркие цвета и длинные рукава. Какие свитеры модно носить этой зимой?-16

Наталья Гринькова, товаровед:
Если смотреть шерсть, такие изделия капризные в уходе и создается ощущение определенного дискомфорта за счет того, что шерсть колется, поэтому в продаже можно встретить комбинацию шерсти и синтетических волокон. Полиамид, полиакрил и акрил. Самый популярный искусственный материал для изготовления теплых женских свитеров – полиэстер, акрил и полиамид. Они плохо сохраняют тепло. Часто внешне неплохо выглядят, могут иметь интересную фактуру и актуальную вязку, стоят они недорого, но в носке не отличаются долговечностью, поэтому лучше использовать их в помещении, отдавать как дань моде.

Принты, яркие цвета и длинные рукава. Какие свитеры модно носить этой зимой?-19

# Мода # калейдоскоп # Анна Ботян # Наталья Гринькова # Анастасия Макеева # Фотофакт

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