Группа ABBA объявила о своем воссоединении

Участники легендарного шведского квартета АВВА объявили о своем воссоединении. Анни-Фрид Лингстад, Бенни Андерссон, Бьорн Ульвеус и Агнета Фельтстог заявили о том, что готовят грандиозный проект, включающий в себя искусственный интеллект и технологии виртуальной реальности. Продюсером шоу станет бывший менеджер группы Spice Girls Саймон Фуллер.

«Мы изучаем новый технологический мир, и это позволит нам создавать новые формы развлечений, которые раньше невозможно было даже себе представить», — говорит Фуллер.

«Нас вдохновляют безграничные возможности будущего, и нам нравится быть частью чего-то нового и захватывающего. Этот проект станет машиной времени, которая запечатлит сущность того, кем мы были. И кто мы есть», — прокомментировал воссоединение Бенни Андерсон.

Подробнее о будущем проекте мы узнаем только в следующем году, а его релиз назначен на 2018-й.