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Группа ABBA объявила о своем воссоединении

27 октября 2016 17:33
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Участники легендарного шведского квартета АВВА объявили о своем воссоединении. Анни-Фрид Лингстад, Бенни Андерссон, Бьорн Ульвеус и Агнета Фельтстог заявили о том, что готовят грандиозный проект, включающий в себя искусственный интеллект и технологии виртуальной реальности. Продюсером шоу станет бывший менеджер группы Spice Girls Саймон Фуллер.

«Мы изучаем новый технологический мир, и это позволит нам создавать новые формы развлечений, которые раньше невозможно было даже себе представить», — говорит Фуллер.

«Нас вдохновляют безграничные возможности будущего, и нам нравится быть частью чего-то нового и захватывающего. Этот проект станет машиной времени, которая запечатлит сущность того, кем мы были. И кто мы есть», — прокомментировал воссоединение Бенни Андерсон.

Подробнее о будущем проекте мы узнаем только в следующем году, а его релиз назначен на 2018-й.

Группа ABBA объявила о своем воссоединении-1

АВВА – музыкальный квартет из Швеции, который просуществовал только 10 лет, но оставил после себя огромный след в истории. Они исполнители таких бессмертных хитов, как Dancing queen, The winner takes it all, Mamma mia, Waterloo, Happy New year. Последний концерт группы состоялся в 1982 году, но в июне этого года ее участники снова собрались вместе и выступили в честь 50-летия начала сотрудничества Бенни Андерссона и Бьорна Ульвеуса.

# Звезды # Фотофакт # калейдоскоп

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